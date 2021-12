Crisis 2001: diferencias y similitudes con el 2021

Este 19 y 20 de diciembre se cumplen 20 años de la crisis económica de 2001 más fuerte de las últimas décadas. A pesar de los años, el rumor de "un nuevo corralito", mantiene en vilo a muchas personas que temen que la historia se repita debido a la incertidumbre económica que se vive en la Argentina.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el politólogo y consultor, Facundo Cruz, comparó la crisis del 2001 con la actualidad y mencionó la publicación de su libro "El sistema político argentino a 20 años de la crisis del 2001".

El especialista indicó que la situación "no ha cambiado tanto", porque la crisis "tuvo como origen la falta total de consensos de partidos políticos en Argentina". A su vez, "hoy pareciera que estamos ante una Argentina que necesita de consensos nuevamente, pero se ven más difíciles de lograr que en aquella época", manifestó.



En este sentido consideró que en el balance "el Gobierno del Frente de Todos si bien está enfrenando una crisis económica importante y no se llega a u acuerdo con el pago de la deuda y empezaron a aparecer noticias donde la pobreza y la indigencia crecen" y afirmó: "Tenemos una dirigencia política que está más concentrada en la grieta, en la polarización antes que encontrar puntos de consenso".



Por su parte recordó la forma en que se solucionó la crisis del 2001: "Fue a partir de una estabilización de las grandes coaliciones, que estaban polarizadas" y además el voto en octubre de ese año "fueron simbólicas", ya que estuvieron presentes el voto bronca, el voto blanco y nulo que llegaron a picos históricos.



"Se votaba a Mafalda o Clemente o poner un mensaje que dijera que se vayan todos Un mensaje muy fuerte para la dirigencia política en ese momento", agregó.



A diferencia de esta situación, destacó que hoy en el país se vive "una desconexión sobre los problemas cotidianos, no hay salida para la crisis económica tampoco se encuentran consensos entre los bloques políticos" y concluyó: "De vuelta la oposición no encuentra un punto para poder colaborar con el oficialismo, igual que en el 2001. Pero ocurre hoy que este empate institucional hace que la propia grieta cierre el sistema".







El libro



El autor comunicó que el libro que va a estar en el sitio el lunes y lo lanzarán a través de la cuenta de Twitter @terremoto2001. La página web es teremotodosmiluno.wordpress.com y mencionó que es un proyecto independiente, libre, digital que hace un balance de estos 20 años.