Criptomonedas: podría ser un buen momento para invertir

Basta el sentido común para advertir que cuando la oferta aumenta, de un bien o un activo, en nuestro caso digital, la demanda se ve tentada en ofrecer menos por el valor que ostentaba cuando era más requerido que ofrecido.

Aunque parezca un juego de palabras un poco incomprensible se trata de la simple ley de la oferta y la demanda. Por ejemplo, cuando se produce un aumento en el precio de la carne vacuna generalmente el consumidor opta por busca la carne de pollo para no desequilibrar su economía doméstica.

En otros términos, baja la demanda de carne vacuna y aumenta la de pollo. Hasta que el consumidor advierta que por el aumento de demanda los dueños de la carne de pollo se vean tentados a aumentarlo. Entonces se vuelve a producir un equilibrio hasta que el mercado tenga otro comportamiento.

En Argentina esto es sencillo de entender debido a que estamos muy acostumbrados a los permanente aumentos de precios, tanto en servicios, productos, tangibles e intangibles como un paquete de programas deportivos en la TV por cable.

Sin embargo, cuando algo baja su precio, que para el caso argentino es casi como una paradoja, la tendencia para algunos es esperar hasta que llegue a su piso y entonces llega el momento de comprar. Porque cuando la confianza del consumidor regrese por ese bien o activo seguramente los precios volverán al alza.

Es el caso del Bitcoin que ayer martes registraba una caída de un 23,49% luego del empujoncito que le brindó el influyente de Elon Musk. Primero intentando desprestigiarlo respecto a su inconducta respecto a su responsabilidad con el medio ambiente y un poco más tarde desprendiéndose de los miles de millones de dólares que había invertido en esa criptomoneda.

Esto provocó un doble efecto a una baja que aún no termina pero que en algún momento deberá estacionarse debido a que aunque el propietario de Tesla y SpaceX hayan provocado esa tendencia el Bitcoin lejos sigue siendo la criptomoneda número uno, tanto por su experiencia en el mercado como por su valor.

Si bien un Bitcoin, ayer a las 19.46 valía U$S 43.242,58, según https://coinmarketcap.com, esto no es motivo de desaliento para transformarse en un criptoinversor debido a que no hace falta comprar por unidades, ya que se puede adquirir un 0,00000001 Bitcoin a modo de inversión. Con lo cual cada quien podrá ajustar su inversión según la disponibilidad que tenga.

Este momento que puede resultar muy oportuno ya está siendo observado por criptoinversores con experiencia y por ello es que se puede ver en tiempo real que si bien el Bitcoin sigue bajando por momentos sube un poco, se mantiene unos minutos y luego vuelve a su conducta reciente de marcar una curva descendente. Esto sucede debido a que hay quienes están aprovechando el momento y están comprando.

Tal vez a esta altura de lo publicado en El Ciudadano, te estés preguntando si las criptomonedas son legales en Argentina a lo que la contestación apunta al pasado reciente.

En 2014, el Banco Central de la República Argentina no realizó ninguna observación sobre la legalidad de las criptomonedas, sino que las definió como un "activo de alto riesgo". Por lo tanto, como "todo lo que no está prohibido está permitido" por la ley, el uso de divisas virtuales es totalmente lícito en el país.

No sólo eso: los exchanges, o casas de cambio, son proveedores de servicios de pago para el Banco Central (igual que otras fintech) y cumplen con las prácticas autolavado de la Unidad de Información Financiera, como el KyC (conozca a su cliente) y la prohibición para adquirir más de $ 200.000. Otra opción, para escaparle a la inflación sería la de adquirir U$S 200 por mes.