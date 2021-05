Criptomonedas: la mejor forma de proteger tu inversión

La ansiedad e ilusión de ver crecer los pocos o muchos activos que cualquiera pueda amasar en su vida personal y ante la altisonante situación económica argentina, tal como ya lo hemos informado en El Ciudadano, le han dado luz verde a la opción por las criptomonedas.

Hemos repasado desde un principio de qué se trata esta nueva alternativa de inversión en el país y llegamos al punto de conocer la forma de ingresar en este apasionante aunque no tan fácil mundo para quienes no poseen experiencia en transacciones digitales. Situación que se se vio potenciada por la pandemia por la simple razón de que no se podía circular con total libertad por operadores financieros en forma presencial.

También es cierto que todo esto se vio favorecido por la necesidad de las empresa de mejorar sus plataformas digitales con el fin de no perder clientes o, en el peor de los casos, de tener que cerrar sus puertas en ante una realidad que planteó un cambio tan profundo que ya nada será tal como se conocía antes de la aparición del coronavirus.

Por ello es que hemos descripto que para internarse en el viaje hacia las criptomonedas se debe poseer una cuenta, en el caso de los novatos, considerando la asistencia de las casas de cambios, exchange, que prestan servicios que en algún punto representan un riesgo. Por ejemplo, si son hackeadas y por lo tanto las claves o las frases semillas que ya hemos mencionado son robadas y directamente se podría perder toda la inversión.

Otro dato importante a tener en cuenta es que si un inversor nuevo pierde su clave privada o la misma frase semilla que se obtiene al crear una billetera para poder operar se perderá de la misma manera en forma indefectible el gobierno de su cuenta y por lo tanto lo perderá todo.

Dicho esto, para los nuevos, existe una facilidad que ofrecen los exchange al momento de crear una billetera y que es una suerte de home banking en la que se recuerda en forma automática las claves para acceder a la propiedad de las criptomonedas que se posean, cualquiera sea en su clase. En este caso tanto el usuario y la contraseña posee una forma de recuperación para facilitarle la tarea al novato.

Pero atención, los expertos no dejan de repetir y recordar la siguiente frase en inglés: not your key, not your coins. O lo que es lo mismo: Si no son tus claves, no son tus monedas. ¿Se entiende? Con lo cual hay que tener como premisa tener un extremo cuidado al momento de desprenderse de los intermediarios como los exchange para no olvidar ni las claves ni las frases semillas.

Esto puede ocurrir cuando el criptoahorrista desea volcarse a una experiencia de tipo avanzada, cuando considera que llegó el momento de migrar hacia el uso de billeteras sin custodia como las que ofrecen las exchange. Y aquí el punto se vuelve de extrema precaución debido a que no tendrá más opciones que guardar la clave y la frase semilla en un papel y no en un formato digital que pueda ser hackeado o simplemente en lo que se conoce como un Cold Wallet, que no es otra cosa que una especie de pendrive ultraseguro con el cual se permite operar.

"La wallet implementa diversas medidas de seguridad como el manejo y almacenamiento de claves en el dispositivo. Esto asegura que el inversor, y sólo ese mismo inversor, tengas acceso a ellas", aseguró Jonathan de Zerah, Head of Marketing de Status a iProUp. Que es una billetera sin custodia para tokens de Ethereum.

Además de esta wallet, hay otras similares como la que se conoce como Metamask. La que en forma similar permite interactuar con Ethereum y tokens basados en esa red (como la moneda DAI), y otras multired, como Trust, Guarda o Coinomi, que además aceptan Bitcoin, Litecoin, Ripple y otras divisas.

En este caso, la utilidad que brinda Metamask es muy valiosa pero es necesario aprender a utilizarla en forma correcta por lo que afortunadamente existen tutoriales o videos en los que se enseña de la forma más didáctica posible para su uso.

Es el caso del siguiente video que aconsejamos que sea seguido atentamente con el fin de seguir aprendiendo la manera más segura de iniciar el viaje seguro hacia el mundo de las criptomonedas.

Como en las entregas pasadas, insistimos en seguir consultando la cotización día a día de las distintas criptomonedas como la del Bitcoin que en los últimos días sufrió algunas pérdidas de puntos luego de una intervención de Elon Musk.

Como siempre, a través del sitio web de https://coinmarketcap.com