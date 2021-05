Criptomonedas: dónde están guardadas y cómo se usan

Aunque no representan una herramienta de inversión reciente, desde hace un año y medio en Argentina la iniciativa de comprar criptomonedas comenzó a ser cada vez más ensayada por millones de personas. Las mismas que ya están dando testimonio de que el negocio tiene resultados positivos con lo cual existen nuevos emprendedores que quieren saber como sumarse en el país.

Es el caso de quienes están sítienlo la pasión de embarcarse en una experiencia nueva y que ofrezca buenas rentas, mucho más que invertir en el sector inmobiliario en franquicias, que si bien poseen menos riesgos no son tan atractivas a la hora de buscar resultados más rápidos en el tiempo.

Ya hemos analizado la forma en la que se puede ingresar a ese tentador mundo, luego de haber visto que las personas están considerando seriamente defender sus activos adquiriendo criptomonedas ante el peligro real de la pérdida de valor del peso argentino respecto a otras monedas como el dólar.

También hemos repasado que la más conocida es el llamado Bitcoin, que fue la primera en aparecer en el mercado a finales de 2008 y que tuvo su gran salto en el último año habiendo llegado a tener una cotización de U$S 57 mil dólares la unidad. Valor que se ha ido equilibrando a la baja en los últimos días. El lunes cotizó en los U$S 55.499,25 y ayer miércoles -12 de mayo- se volvió a registrar otra caída de un 3,43% en las últimas 24 horas llegado su valor a los U$S 54.679,44.

Lo cual no debería representar el desánimo para quien se inicia en este nuevo mundo ya que la reina de las criptomonedas posee una cotización muy alta respecto a otras, como el Ethereum, segunda en el ranking, que el miércoles había cotizado en los U$S 4.143,23 habiendo logrado una apreciación de casi un 20% en los últimos 7 días. Una moneda más barata y que está teniendo un mejor rendimiento en términos relativos si se la compara con el Bitcoin que sigue siendo la dama poderosa de ese mercado.

Pero ya que en la entrega pasada de El Ciudadano habíamos iniciado el conocimiento contando que lo primero es abrir una cuenta y para ello necesitábamos lo que se denominan casas de cambio o exchange ahora analizaremos la manera en la que se utilizan las billeteras y las claves de criptomonedas.

Para entender se debe dejar de pensar en términos tradicionales ya que las criptomonedas no están guardadas en algún banco ni tampoco en la billetera de las criptomonedas. Están en lo que se conoce como la blockchain, y que es una cadena de bloques asegurados criptográficamente en la web.

En otras palabras, la blockchain es una tecnología que tuvo su origen en 1991, cuando Stuart Haber y W. Scott Stornetta describieron el primer trabajo sobre la mencionada cadena de bloques pero que tuvo su apogeo recién en 2008 cuando hizo su aparición el Bitcoin.

Actualmente su utilización está siendo demandada en otras aplicaciones comerciales y se proyecta un crecimiento anual del 51% para el 2022 en varios mercados, como el de las instituciones financieras o el de Internet de las Cosas (IoT), según publicó MarketWatch.

La cadena de bloques, más conocida por su término en inglés blockchain, es un registro único, consensuado y distribuido en varios nodos de una red. En el caso de las criptomonedas, podríamos pensarlo como el libro contable donde se registra cada una de las transacciones.

Si bien las criptomonedas están en la blockchain para poder usarlas sí hace falta tener una billetera y que funciona a través de dos claves. Según detalló a iProUp, Alan Becker Capuyá, marketing manager de la compañía Status son las siguientes:

Clave pública : "Es la dirección de tu billetera : cuando querés recibir tus fondos debés decir dónde los recibís", afirma el ejecutivo. Sería el equivalente a un CBU bancario

: "Es la : cuando querés recibir tus fondos debés decir dónde los recibís", afirma el ejecutivo. Sería el equivalente a un CBU bancario Clave privada : "La privada es la llave de tu casa : no necesitás un usuario o una contraseña, necesitás la llave privada", remarca.

: "La privada es la : no necesitás un usuario o una contraseña, necesitás la llave privada", remarca. Frase semilla: cada vez más billeteras ofrecen esta sucesión de 12, 18 o 24 palabras en inglés, más fáciles de recordar, que permite acceder a los fondos en lugar de la clave privada.

Alan Becker también explicó durante 2021, en una entrevista virtual que le realizó Juan Silvestrini, editor de iProUp, la forma de resguardar a las criptomonedas en lo que ellos mismos definieron una caja fuerte digital.

De la misma manera que cerramos la entrega anterior aconsejamos seguir diariamente el rendimiento de las criptomonedas a través del sitio web de https://coinmarketcap.com