Crecen las denuncias por estafas virtuales: cómo prevenirlas

Argentina atraviesa un momento de máxima preocupación debido a que siguen creciendo cada vez más las estafas virtuales a través de internet, por lo que alertan a la población para que estén atentos a esa modalidad delictiva.

El robo de información de las tarjetas de crédito y de débito en cajeros automáticos, las estafas mediante mails falsos, redes sociales o llamadas telefónicas, el robo de contactos telefónicos por WhatsApp y la falsificación de tarjetas son un delito de moda que factura cifras millonarias cada mes.

En ese sentido, la abogada especialista en Derecho Informático y Ciberdelitos y fundadora de la ONG nacional Conciencia en Red, Bárbara Peñaloza, habló con El Interactivo (lunes a viernes por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y brindó detalles sobre cómo evitar estas prácticas. “Los delincuentes van cambiando muy rápido su modalidad, para tomar desprevenidas a las víctimas. La principal herramienta de chantaje es el uso de dobles factores de autenticación, es decir la clonación de cuentas de WhatsApp. El delincuente logra engañar a los contactos para que le depositen dinero por alguna excusa", señaló la especialista.

Y agregó que "es prevenible si todos los usuarios de WhatsApp configuran la doble de autentificación que consiste en establecer una clave de 6 dígitos y luego colocar un correo electrónico. De manera que si la víctima está desprevenida y recibe un mensaje que dice necesitamos que ´nos digas el autentificador´, este doble factor mandará un aviso a la víctima y evitará que el delincuente acceda. Lo mismo ocurre con las cuentas de redes sociales y correos electrónicos. Tal vez es incómodo, cada vez que ingreso al correo tener que dar el ok con otro dispositivo, pero es la forma para prevenir que delincuentes suplanten nuestra identificación y cometan delitos”.

Sobre las estafas por créditos en bancos, la especialista en Derecho Informático y Ciberdelitos aseguró: “Hay cientos de casos en todo el país. En Mendoza ha habido muchísimos. He recibido consultas y hemos iniciado procesos en la Justicia Civil. El delincuente antes usaba cualquier excusa. Por ejemplo: que la persona había ganado un premio, que estaba por recibir un beneficio social por el entorno de pandemia o que la víctima estaba tratando de vender un producto y la excusa era hacerle una transferencia".

Y continuó: "Todas estas excusas llevaban a la víctima al error, al engaño y a creer que su cuenta se trabó por lo que no podía ser transferido el dinero y que por esto se tenía que trasladar al cajero automático y realizar una serie de medidas para destrabar la cuenta. Eso decían los delincuentes y sigue habiendo casos. Así la víctima otorgaba algunas claves y esto causaba que el delincuente pudiera ingresar a la cuenta de la víctima y pedir el préstamo inmediato que se acreditaba sin verificar que fuera el titular de la cuenta y si avisar por algún punto de contacto al cliente que alguien lo estaba solicitando".

“Estas estafas se daban en momentos en los cuales la víctima no podía comunicarse con el banco, como un sábado a la tarde, un feriado, domingo… entonces la víctima recién se comunicaba con el banco el lunes siguiente, pero el banco el mismo día acreditaba en forma inmediata el préstamo que en segundos el delincuente transfería a cuentas que no estaban antes relacionadas con el usuario. El pobre consumidor es el que se queda pagando las cuotas de un préstamo que jamás consintió", continuó Peñaloza.

¿Cómo evitar la estafa de clonación?

Consultada sobre qué pasos seguir al enterarnos de que clonaron nuestro WhatsApp, la mujer advirtió: "En ese caso, si tengo mi cuenta en un dispositivo, compro otro dispositivo y quiero abrir la cuenta en el nuevo, me va a pedir el número que me llega por mensaje de texto, para verificar que soy yo la que quiere cambiar la cuenta de un teléfono a otro. Lo que hace el delincuente es eso, tratar de abrir el WhatsApp en un teléfono diferente al mío y por eso me pide los datos que me llegan por mensaje o llamada. Si esto ocurre, tengo que eliminar la aplicación de WhatsApp de mi teléfono y volverla a descargar. Luego es necesario cargar el número de teléfono para volver a abrir el WhatsApp en mi dispositivo. Ahí pedirá el código y se me va a volver a mandar el mensaje de texto. Si detecto esto lo ideal es avisar a todos los contactos, publicarlo en las redes. El problema es que quien accede a mi cuenta de WhatsApp no solo accede a los contactos sino a toda la información que tengo. Entonces algunos contactos resultan engañados porque el delincuente se comunica como si lo conociera, porque ha visto charlas anteriores, las fotos que ha compartido", manifestó la especialista.

En ese contexto, agregó que “en el phishing los delincuentes envían correos electrónicos o también lo hacen con WhatsApp. Hace poco circulaba un mensaje donde ven que una víctima desprevenida carga los datos, los cuales pueden ser usados inmediatamente o posteriormente para cometer un delito".

Por último, Peñaloza concluyó: “Nadie va a pedir datos por un correo electrónico o por WhatsApp, en general no se piden los datos. Salvo que yo misma haya generado la solicitud del dato, como si estuviera tratando de entrar a mi cuenta de Mercado Libre y Mercado Libre me dice que me va a mandar un mensaje o una llamada. Esa información que me llega es porque yo misma la pedí, si me llega sin haberla pedido es porque alguien trata de entrar en mi cuenta. Si yo activo los dobles factores de autentificación en todas las cuentas esta información me va a alertar de que alguien trata de entrar. Si alguien se hace de mi cuenta que coloco para ingresar a mi teléfono, va a poder acceder a todas las aplicaciones. Hay que ser muy receloso".