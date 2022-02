COVID: infectólogo resaltó el descenso "brusco" de contagios

Desde mediados de diciembre, el país vivió un importante incremento en los casos de coronavirus. Sin embargo, las últimas semanas los contagios comenzaron a descender. Al respecto, el infectólogo Ricardo Teijeiro aseguró que "estamos viviendo una meseta" y explicó el brusco descenso en los positivos.

“No cabe dudas que hace aproximadamente dos semanas que estamos viviendo primero una meseta y después un descenso brusco. La cantidad de casos que habíamos llegado, notificados, estábamos arriba de los 130 mil y hoy estamos en un promedio de 50 mil. Como fue un crecimiento brusco, el descenso también está siendo brusco”, remarcó Teijeiro, miembro de la Sociedad Argentina de Infectología en el programa En La Mira por FM 91.7.

A pesar de este descenso, es necesario mantener una posición cautelosa a la hora de pensar en el fin de la pandemia ya que se trata de “un virus nuevo, con una característica muy importante, que es esto de generar muchísimas mutaciones y nuevas variantes permanentemente", remarcó el infectólogo.

Y agregó: "Debemos ser prudentes, lo lógico sería pensar que como estas variantes han perdido agresividad, en esta nueva ola las camas críticas, internaciones y mortalidad no fue importante, entonces eso hace pensar que quizá estamos viendo la cola del tren, la última etapa de esta pandemia”.

En ese sentido, reiteró la importancia de la inmunización, ya que “la vacuna tiene el beneficio de disminuir rotundamente las complicaciones y la gravedad de la enfermedad. Lo que estamos viendo en todas las terapias es que justamente aquel que se interna es porque o no está vacunado adecuadamente o tiene aparte alguna enfermedad de riesgo que lo lleva a esa complicación. Entonces, debemos avanzar en completar los esquemas de vacunación”.

Así mismo, aún es apresurado pensar en la posibilidad de una cuarta dosis con la intención de reforzar los esquemas. En ese sentido, Teijeiro apuntó que “Israel tuvo un brote cuando ya tenía la tercera dosis aplicada, Ómicron fue posterior a la tercera dosis para ellos. Por eso ellos fueron a una cuarta dosis, quizá no pase aquí eso, si nosotros vemos que tenemos un descenso mantenido de casos y no tenemos ningún brote, quizá no haga falta una cuarta dosis o quizá haga falta exclusivamente en aquellos pacientes de riesgo. Lo que haría es esperar la evolución, ser muy prudente ante todo esto, tuvimos muchas idas y vueltas y eso es confuso para la población. Es un virus desconocido, estamos aprendiendo mucho, pero tenemos todavía muchas preguntas sin responder”.