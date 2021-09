COVID: Argentina espera la tercera ola en los próximos meses

Argentina se prepara para enfrentar su tercera ola de la pandemia por el coronavirus en los próximos meses, luego de haber sobrellevado una serie de inconvenientes en su sistema de prevención sanitaria que aún no logra resolver la cobertura total mediante el sistema de vacunación.

La nueva etapa para la alerta roja en el país latinoamericano estaría rondando el próximo mes de noviembre, aunque por el momento no lograron asegurar el preciso instante en el que se registrará el nuevo brote en el que la principal preocupación son las nuevas variantes del virus.

"Esta situación se da debido a que el mundo ha demostrado que sigue viviendo nuevas olas. Sobre todo en algunos países con una situación epidemiológica mucho mejor que la nuestra en términos de vacunación y que ahora están volviendo a extremar algunas medidas que habían dejado de lado. Y actualmente es cierto que Argentina aún está con un déficit de cobertura de vacunación", reconoció Fabián Ferro, jefe de la Unidad COVID del Hospital Perrupato.

El médico del Este de Mendoza, se mostró extrañado cuando "algunos funcionarios hablan de la tercera dosis cuando existen personas que ni siquiera han recibido la primera y un bajo porcentaje de la población está vacunado con dos dosis. Incluso, la necesidad de salir a combinar distintos tipos de vacunas habla a las claras de la falta de previsión que se tuvo con respecto a este tema".

"Es probable que se venga una tercera ola en los meses próximos. Lo lógico sería ya estar preparados. Es imposible ponerle una fecha pero es muy probable que sea cerca de noviembre. Ojalá que no suceda. Ojalá que nos equivoquemos. Pero es probable que haya un aumento de casos para esa fecha", consideró el profesional de la salud.

Ya con la experiencia acumulada en los últimos dos años, el también síndico de la Caja de Previsión para Profesionales de la Salud Mendoza, explicó que "se sabe que hay más o menos unos 5 meses entre brote y brote. Por eso seria bueno esperar que ante esta situación, que no es la óptima, en cuanto a gente inmunizada y además considerando que hay muchos que han tenido COVID, debería ser menos importante que las anteriores olas", vaticinó.

"Pero es imposible predecir el comportamiento de este virus que ha sufrido en un año, un lapso en términos epidemiológicos muy corto, tantas mutaciones y de tantas cepas distintas. Por eso es que hacer predicciones ajustadas no es fácil", admitió.

Analizando el mapa nacional, Ferro marcó que Mendoza "está tranquila". "Hemos observado los casos de la variante Delta en Córdoba, pero en general la situación en todo el país es bastante aceptable. Especialmente en Mendoza. Y nosotros en forma particular, en el Este de Mendoza, por suerte, aunque no hemos sido ajenos a la pandemia, siempre la situación epidemiológica ha estado contenida. Ha funcionado muy bien el Este en ese aspecto. Jamás nos quedamos sin camas en el Perrupato. Sí faltaron de terapia intensiva, pero generales de COVID no. Siempre se le pudo dar una respuesta a la población".