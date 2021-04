COVID-19: revelan cómo el virus afecta a los niños

A casi 14 meses de que inició la pandemia en Argentina los profesionales de la salud de Mendoza aún siguen aprendiendo del microorganismo que mutó su forma de afectación a los seres humanos.

Entre las enseñanzas que aportó el virus en ese lapso de la pandemia en el país, se puede afirmar que el coronavirus afecta a los niños de manera distinta que a los adultos y que es un error sostener que son totalmente inmunes.

Según el médico Eduardo Piatelli (foto), Jefe del Servicio de Pediatría del Hospital Perrupato de San Martín, “seguimos aprendiendo todos los días porque como todo virus es un microorganismo que muta, que cambia constantemente su forma de contagio y de agredir y producir patologías en humanos”.

“Por suerte los chicos tienen una inmunidad especial o no tienen todavía desarrollados receptores para que el virus pueda acceder a sus organismos, al menos tan fácilmente. Pero es un concepto erróneo considerar que el niño está totalmente exento de esta enfermedad ya que hemos tenido pacientes con una patología grave llamada síndrome inflamatorio sistémico que generalmente se produce a la semana o a los 15 días después de haber padecido la enfermedad COVID”, explicó el pediatra local.

Y amplió: “Ese cuadro, que afortunadamente es de muy baja frecuencia, es cuando se ven afectados todos los órganos, como el hígado, riñones, cerebro, y es una patología bastante severa”.

Respecto al resto del universo de los chicos que se han visto afectados de alguna manera por el virus “forman parte de lo que denominamos como contacto estrecho con sus padres positivos y no tienen mayores síntomas salvo alguna situación leve de catarro, con algún cuadro febril o diarrea que son los síntomas más puntuales que presentan los niños”.

“A diferencia del adulto, nosotros no damos medicación de tipo profiláctica para estos casos y generalmente cursan la enfermedad con un cuadro absolutamente benigno y transitorio. El contagio, que es otra situación de la que vamos aprendiendo, no es tan frecuente como en el adulto joven. El niño es como un tipo de vector aunque mucho menor en esa edad”, aseguró.

El también presidente del Círculo Médico del Este, valoró como importante que “por esas razones es valioso que el chico acceda a su actividad presencial en los colegios porque la transmisión del virus entre ellos y de ellos a la comunidad es menor”.

Sobre el temor que generan los niños ante la posibilidad de perder a sus padres a sabiendas de que ellos brindan otro tipo de pelea ante el coronavirus, Piatelli, manifestó que “esto sucede porque en forma permanente la prensa da este tipo de información respecto a los decesos e impacta de forma negativa en los chicos. Obviamente estamos todo el tiempo hablando de muertos”.

“Por otro lado los chicos, hablando de los adolescentes, se sienten muy poco vulnerables frente a la patología. Sienten que esto a ellos no les puede pasar o que nunca les va a llegar y realmente nos llega a todos. Es otro concepto erróneo el de la no vulnerabilidad de ese grupo etáreo. Sobre todo cuando el adulto joven se relaja y abandona las medidas de prevención. Ya que la única certeza que hay hoy sobre la enfermedad es que el virus se transmite por vía aérea y entonces el hecho de bajar los brazo, de llevar el barbijo por debajo de la nariz, de no lavarnos las manos, de no guardar distancia social, nos perjudica y mucho”, afirmó.

Los chicos que practican deportes “salvo los de contacto como el boxeo tienen un muy bajo nivel de contagiosidad. Según el último informe de la revista científica The Lancet, no es verdad que la mayoría de los contagios no se producen por el contacto físico, como por las bolsas de los supermercados o similares. Todo el contagio se produce solamente por hablar, no siquiera por toser o dejar gotitas minadas en la superficie. Y aún más en ambientes cerrados y no ventilados. Eso es realmente una bomba de tiempo”, confirmó el además director titular de la Caja de la Salud Mendoza.