COVID-19 | Especialistas aconsejan seguir con los cuidados individuales

A pesar de que las actividades se desarrollan con total normalidad luego de la pandemia del coronavirus, expertos indican que debemos seguir cumpliendo con el cuidado individual para evitar posibles variantes y lo que sería peor, una tercera ola.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano de lunes a viernes a las 13- hablamos con el miembro de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva, Arnaldo Dubín, quien indicó:

“La pandemia no terminó”

De acuerdo con los registros, el especialista explicó que "han bajado las ocupaciones de camas", pero que hay que tomar todo "con mucha precaución".

En la actualidad destacó que el país cuenta con un número "bajo de contagios, con una terapia intensiva aliviada, pero con muy poca reserva, sobre todo recurso humano". Sin embargo, en las últimas semanas se ha podido observar que ha crecido un 10% sobre la anterior.

Asimismo, explicó que "el número de vacunados es bueno, pero está relativamente estancado. Debería ser mayor, sobre todo porque hay enorme disponibilidad de vacunas. Hay una campaña que es exhaustiva, pero evidentemente un sector de la población ha sido vulnerable al discurso delirante terraplanista, pero también sectores de los medios de comunicación y de la política que no se quieren vacunar"

En este sentido remarcó lo que está sucediendo en Europa, que al parecer, está entrando en una tercera ola debido al aumento de casos: "Tenemos que mirarnos en el espejo de Europa, particularmente lo que pasa en Alemania, más de 60 contagios por día, ayer hubo 400 mil muertos. Es necesario derivar pacientes a países limítrofes. Recordemos que Alemania tiene un porcentaje de vacunación un poquito mayor que el nuestro"

Ante esta situación sostuvo que hay que tener precauciones, porque "la mayoría de los internados son pacientes que no se vacunaron y de los vacunados son pacientes mayores de 60 años con comorbilidades" y además estamos en la temporada de verano que nos indica que en el invierno próximo podría haber un aumento y agregó:

“Persisten determinadas incertidumbres que es muy difícil de aclarar. Tenemos que seguir cuidándonos, la pandemia no terminó".

Sobre la habilitación a eventos masivos, consideró: "Entiendo que todos necesitamos relajarnos, pensar que esto terminó, superar la tragedia que hemos vivido. Pero me parece que deberíamos privilegiar la cautela, la necesidad de seguir cuidándonos. Me parece que se transmiten algunos mensajes que no son buenos, incluso que tienen contenido temerario"

Y concluyó: "Hoy más que nunca tenemos que enfatizar en cuidarnos, usar barbijo en la calle. Es un tema de disciplina. En el imaginario de gran parte de la población la pandemia terminó, pero no es así”.