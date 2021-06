En diversos medios de comunicación durante las últimas horas, circuló una supuesta versión de que Santiago Cornejo, el máximo dirigente de Covax (organismo de la OMS) en Latinoamérica, había dicho que el país “rechazó las vacunas de Pfizer”. Luego el propio Cornejo salió a aclarar que esto no fue así.

En una reciente carta que envió el funcionario de la OMS a la ministra de Salud, Carla Vizzotti, le explica que sus dichos fueron mal interpretados. Cornejo, en su reciente comunicado a la ministra, le dijo: “Me comunico para aclarar mis comentarios que ahora están difundiendo los medios".

“La Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante no pudo continuar con la ventana de Covax”, detalló a continuación el titular de organismo en Latinoamérica desmintiendo lo que antes se había desprendido de declaraciones suyas.

“El propósito de la reunión de ayer era describir el mecanismo Covax y nuestra propuesta multilateral; por lo tanto cuando respondí a una pregunta sobre la Argentina lo hice rápidamente y no entré en detalle porque no era el propósito de la reunión”, se justificó Cornejo y explicó: “En mi respuesta utilicé la traducción de los términos en nuestro acuerdo legal con los países (que llamamos “Opt-in/Opt-out Windows”) y la traducción de este término se está interpretando tan solo como una cuestión de interés de parte del Gobierno con la vacuna cuando no es así”.

Vizzotti hizo pública la carta que recibió del funcionario ligado a la OMS en una conferencia de prensa que tuvo lugar en la mañana de este miércoles.

Cornejo agregó que, desde Covax, están “subiendo un comunicado a su página web aclarando que la Argentina tenía interés de recibir la vacuna de Pfizer a través del mecanismo Covax, pero como no acordó con los términos de indemnización y responsabilidad del fabricante, no pudo continuar con la ventana de Covax”.

“Fue una gran sorpresa la repercusión de mis dichos y no pude responder antes porque ocurrió en mi madrugada", le explicó el funcionario a Vizzotti.

"Lamento el foco que se está haciendo de mis comentarios en un encuentro privado sobre el mecanismo Covax y continuamos trabajando conjuntamente para que la Argentina y el mundo entero reciba vacunas de Covid”, indicó.

El origen de la polémica

El disparador inicial que generó chipas entre Santiago Cornejo y las autoridades políticas argentinas, podría deberse a la preguntas que el funcionario de Covax estuvo respondiendo ayer a diversas personalidades, entre las que se encontraba la diputada nacional por Mendoza, Claudia Najul.

La legisladora le consultó al director del citado organismo para América Latina por los detalles del vínculo de Argentina con ese mecanismo para acceder a vacunas.

“Saben qué me dijo? Que el Gobierno RECHAZÓ las dosis de Pfizer vía COVAX.Miren”, dijo Najul en Twitter e invitó a ver el fragmento del video en el que Cornejo responde a su consulta.

El tuit de Najul encendió la polémica que llevó a que se cruzaran desde el Gobierno con Santiago Cornejo, que apenas tuvo oportunidad, desmintió el sentido de la respuesta que él dio en cuanto a la negociación de Argentina y Pfizer.