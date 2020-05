Coronavirus y crisis: jardicintos podrán acceder a la ayuda económica ATP

La situación económica de los jardines maternales y de infantes, se vio tremendamente afectada por los efectos de la pandemia.

Más de 50 de estos establecimientos han tenido que cerrar sus puertas a nivel nacional y en la provincia de Mendoza, la situación es crítica para un total de aproximadamente 300 jardines.

Este jueves sin embargo, llegó una noticia de alivio para varios de los centros infantiles de este tipo, y que estaban subsistiendo (los privados) a duras penas, gracias a los aportes o cuotas que abonaban los padres. Ahora los jardines de infantes y maternales (que califiquen) podrán acceder al Programa de Asistencia en Emergencia para el Trabajo y la Producción (ATP) que lanzó el Gobierno nacional.

El programa ATP, incluye un aporte salarial que corre por cuenta del Estado y que fue diseñado en el comienzo de la pandemia -junto a la puesta en marcha del ASPO- para socorrer a empresas e industrias de diversos rubros en nuestro país.

La noticia fue confirmada por el Ministerio de Educación, que detalló además que esta asistencia económica incluye la reducción de aportes patronales. Pedido frecuente y significativo, ya que hasta el momento, ha sido solicitado por 420.000 empleadores, de los cuales 2.393 pertenecen a jardines de infantes y que tienen detrás un total de 125.390 trabajadores en todo el país, según lo que indican las cifras oficiales.

Para integrar el programa ATP, los empleadores de los jardines deberán ingresar en la página de AFIP con su clave fiscal y adherir al servicio “Programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción”.

El panorama en Mendoza

Roxana Carro, propietaria de un jardincito y miembro de la agrupación de jardines maternales privados, contó a El Ciudadano: “Con respecto a estos créditos, lo habíamos solicitado para que fueran abonados en mayo, yo califiqué para el crédito pero a la fecha no se le ha pagado a ninguna de docentes que tengo a mi cargo. Mi contador ya cargó los datos pero se abonaría en junio recién”.

“En Mendoza, en torno a los créditos ATP, calificó casi un 20% de los inscriptos hasta ahora. Nuestra situación es muy pero muy crítica, a la fecha ya hay nueve jardines cerrados y a fines de mayo habrá otros que seguramente cerrarán. No se pueden sostener los impuestos, alquileres, hay empresas inmobiliarias que son muy poco empáticas con la situación, porque hay personas que tienen la voluntad de pago pero no llegan al total de la renta solicitada”, denunció Carro sobre la situación que viven desde ese sector.

“Hay casos en los que les están pidiendo, pese a que hay un decreto (ver acá), la entrega de las casas (que funcionan como jardines o guarderías)” alertó Roxana Carro.

El protocolo sanitario

“Con respecto al protocolo sanitario, lo veníamos realizando en comisión dentro de la agrupación, hace prácticamente más de un mes y lo hemos hecho ver por los técnicos en higiene y seguridad, por pediatras que nos han brindado su apoyo y su asesoramiento, también hay un informe de una psicóloga y este protocolo está listo para la revisión de las autoridades que lo requieran, para que cuando ellos consideren prudente volver a la actividad, ejecutarlo” destacó Carro a El Ciudadano.

Por otro lado la docente Jimena Valle también detalló el complejo problema en el sector al hablar con Radio Nihuil, “nos meten dentro de la gran bolsa del comercio y no están viendo que nosotros no podemos abrir. Lo saben nuestros intendentes, lo sabe el vicegobernador de Mendoza, somos el único comercio que no va a poder abrir sus puertas hasta por ejemplo el mes de agosto, que han dicho que es probable”.