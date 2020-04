Coronavirus: por prevención, Kicillof no participará de la reunión en Olivos

En la tarde de este jueves, Alberto Fernández recibirá en Olivos a los gobernadores y al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, para interiorizarlos sobre la propuesta argentina para la renegociaciación de la deuda externa.

Pero en el encuentro faltarán dos de los mandatarios provinciales: Axel Kicillof y Juan Schiaretti. El cordobés no participará por pertenecer a un grupo de riesgo y en su reemplazo irá Manuel Calvo, su vice. Mientras que el gobernador de la provincia de Buenos Aires se dio de baja por precaución, ya que estuvo de visita el viernes pasado en el hospital Belgrano, de la localidad de San Martín.

“Inauguramos obras muy importantes. Pero no visité ningún área crítica ni estuve en contacto estrecho con nadie que tenga la enfermedad”, aseguró Kicillof en diálogo con radio La Red.

Aseguró que se encuentra "perfectamente bien” y que el protocolo no indica que deba realizar aislamiento. De todos modos, "por un tema de responsabilidad no voy a ir, participaré por videoconferencia”, remarcó.

Sobre el test de coronavirus, dijo que no le corresponde hacerse el hisopado, aunque "si da más tranquilidad, lo haré”.

“Podría quedarme confinado en mi casa o en mi oficina. Pero voy a seguir recorriendo, tomando todos los recaudos. Me toca abrir nuevas instalaciones, tengo que estar presente. No me voy a quedar guardado en mi casa, es lo que me toca”, finalizó Kicillof.