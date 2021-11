Consejos para sobrellevar la situación económica en Argentina

Los malos augurios que antes de las elecciones legislativas se venían conociendo de parte de los analistas que siguen la evolución de la situación de la crisis en la República Argentina se acentuaron y, por el momento, siguen creciendo en cuanto a un panorama pesimista.

Así lo han señalado a El Ciudadano distintos economistas locales que explicaron la relación con el dólar y que coincidieron en cuanto a que los próximos años serán muy difíciles para los habitantes del país que sigue bajo el gobierno presidencial de Alberto Fernández y por lo que ya comenzaron a conocer algunos consejos. Entre ellos, lo manifestado desde IERAL, desde donde marcaron que el Gobierno Nacional está jugando con fuego. O lo que están sufriendo algunos sectores económicos vitales en el país como el farmacéutico.

Tal es el caso de José Vargas, de Evaluecon, quien confirmó que Argentina se está presentando ante momentos “difíciles, duros en materia económica, por lo cual los principales tips estarían englobados en la extrema cautela antes de tomar una determinación”.

En primer término, el economista sugirió ser “lo más cauto posible en cuanto al nivel de gastos de las familias. Esto significa ser lo suficientemente prudentes por lo que lo ideal sería ser lo más cautos posibles en cuanto a gastos. Se deberá gastar lo indispensable, solamente lo necesario”.

En ese sentido Vargas aconsejó no prever la realización de “grandes gastos porque no es el momento de tomar decisiones importantes en cuanto a poder tomar alternativas riesgosas creyendo que se van a producir grandes rentabilidades. Si uno no conoce el mercado, por ejemplo, el de las criptomonedas o el de los metales preciosos que pueden inducir a comprar oro a manera de refugio”.

Sin embargo admitió que “hoy la peor opción es quedarse con los pesos en los bolsillos y no es un momento indicado para endeudarse. Es el momento para tratar de disminuir el endeudamiento a través de las tarjetas de crédito, puntualmente con el pago mínimo y en este sentido insisto, hay que tratar de no generar grandes endeudamientos”.

En cuarto lugar aconsejó “evitar ingresar en programas a larguísimo plazo por ejemplo con los planes de ahorro de 84 cuotas para acceder a un 0 kilómetro porque, como está la economía, eso se transformará en un problema muy pero muy grande ya que la cuota se va ajustando a base de la actualización del valor del vehículo en el mercado”.

Vargas además admitió que “se viene un verano sumamente complejo en materia económica. Por eso insisto, hay que ser lo más cautos posible. Tratar de no endeudarse o tratar de disminuir las deudas lo más posible y no generar inversiones riesgosas creyendo que voy a tener grandes rentabilidades de la noche a la mañana porque eso es solo para algunos entendidos que saben cuando entrar y cuándo salir del mercado”.

“Y si uno tiene la posibilidad de ahorrar se deberá tratar de no quedarse con los pesos en el bolsillo buscando la alternativa de alcanzar un plazo fijo UVA, fondos comunes de inversión, bienes durables, entre otras variables a las que se pueden acceder actualmente”, consideró.