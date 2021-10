Congelamiento de precios: llaman a boicot contra marcas que no acatarían la medida

A través de la resolución 1050/21 publicada este miércoles en el Boletín Oficial, por iniciativa del secretario de Comercio Roberto Feletti, el gobierno nacional dispuso el congelamiento de precios de mas de 1400 productos que deberán retrotraer sus valores al 1 de octubre y no podrán incrementarlos hasta el 7 de enero de 2022.

Con la entrada en vigencia de esta medida a partir de hoy, rápidamente trascendió que algunas empresas productoras de alimentos de consumo masivo habrían decidido no acatar la prohibición de subir los precios durante los próximos cuatro meses. La mayoría de estas especulaciones circulan por redes sociales como Facebook, Twitter y WhatsApp, sintetizadas en el siguiente mensaje viral:

"MOLINOS RÍO DE LA PLATA con 14 plantas productivas en Argentina y una de las más importante en Latinoamérica NO ADHIERE AL ACUERDO DE CONGELAMIENTO DE PRECIOS. Estas son sus marcas: LUCCHETTI / MATARAZZO / GRANJA DEL SOL / GALLO / GALLO SNACKS / TERRABUSI / DON VICENTE / DON FELIPE / FAVORITA / CANALE / EXQUISITA / PREFERIDO / VITINA / ARLISTÁN / COCINERO /LIRA / MINERVA /CRUZ DE MALTA / NOBLEZA GAUCHA / BLANCAFLOR / LA SALTEÑA. Creo que es hora que los ciudadanos demos un escarmiento a aquellas empresas que no colaboran con el bolsillo de la gente. Nadie quiere que pierdan sino que sean empresarios más solidarios. LOS INVITO A NO COMPRAR ESAS MARCAS!!!"

Las acusaciones de no respetar el congelamiento de precios también fueron dirigidas a grandes firmas alimenticias de primera línea como Arcor, Unilever, Mastellone, Coca Cola, Danone, Procter & Gamble, Cervecería Quilmes, Pepsico, Mondelez, Nestle y Bagley.

Previo a enviar sus balances de ganancias a las autoridades reguladoras, los principales actores del sector alimenticio han manifestado varias veces su resistencia a la prohibición de aumentar; no obstante, ninguna de estas empresas ha ratificado explícitamente los rumores sobre una falta de acatamiento.

La única declaración al respecto por parte del sector en cuestión fue la del presidente de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), Mario Grinman, quien advirtió que habrá faltantes en las góndolas a partir de esta semana: "Va a haber desabastecimiento, no tenga ninguna duda. Cuando se le termine al que ya tiene fabricado a ese producto, si eso le provoca pérdida no lo va a volver a fabricar porque no hay manera”, aseguró el directivo en diálogo con la radio santafesina LT9 este mediodía.

Ante las declaraciones de Grinman, el flamante secretario de Comercio defendió la normativa que el gobierno impulsa para aminorar los efectos de la inflación y acusó al sector privado de "amenazar al pueblo argentino". En ocasiones anteriores, el funcionario había advertido que el congelamiento de precios sería estrictamente controlado por las autoridades reguladoras.