Conflicto en La Rioja: una intendenta pide más seguridad en la capital

La provincia de La Rioja fue noticia en las últimas horas, luego de que personas intentaran tomar por la fuerza el palacio municipal tras un enfrentamiento en el que se reclama la falta de pago de 2.500 empleados. La intendenta Inés Brizuela y Doria, responsabilizó al gobernador Ricardo Quintela por la falta de personal policial y le pidió al presidente Alberto Fernández que intervenga.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano- lunes a viernes 13 hablamos con la intendenta de Ciudad de La Rioja, quien reclamó ayuda por lo sucedido.

—En las últimas horas hubo un intento de toma del municipio, ¿qué medidas tomó el Gobernador?

—El gobernador que nos dejó al absoluto desamparo. Teníamos una manifestación de un grupo pequeño, pero muy violento que había venido decidido a tomar el municipio y lo decían a viva voz, que iban a tomar como dé lugar, vamos a quemar todo y vamos a sacar a la intendenta.

“A pesar de haber pedido por escrito a la jefatura de la Policía que nos enviara custodia especial advirtiendo las amenazas, a pesar de que en el momento más álgido de violencia me comuniqué con el jefe de la Política, con la ministra de Seguridad y el secretario de la Gobernación no me llegaron los refuerzos", explicó Brizuela y Doria

—¿Qué hicieron en ese momento?

—Pudimos resistir el embate con nuestro cuerpo de seguridad haciendo una valla humana. Por supuesto que fueron víctimas de golpes, patadas, una chica que tuvo que ser intervenida. Una situación reñida con la democracia, que puso en riesgo la vida e integridad de las personas, bienes de municipio. Además pone en riesgo a la paz social, inaceptable en estos tiempos que corren pero en este plan sistemático de avasallamiento y violencia hacia el Gobierno municipal.

“No solo soy la primera mujer en gobernar la capital en 430 años de historia, sino además la primera de un signo político diferente desde el retorno de la democracia. Hay una violencia política explícita y una serie de actos que tienden a asfixiarnos, avasallarnos la competencia en municipios paralelos, negándonos recursos de coparticipación que por ley nos corresponden"

—Sabemos que hace años gobierna un mismo color político y no hay alternancia de poder. ¿Cuál es el plan de su partido político para manejar los destinos de La Rioja?

—Nosotros venimos trabajando con la Vocación Frentista, construyendo un espacio mucho más amplio que el radicalismo desde hace más de diez años. Siempre me gusta decir que nosotros somos precursores de Juntos por el Cambio, porque hace diez años veníamos construyendo frentes cívicos con distintos sectores de la vida política de la provincia.

“La idea es seguir ampliando este frente, seguir dando la pelea. Hemos logrado ganar el corazón territorial de la provincia. Ese es el motivo de la resistencia que tienen quienes encabezan el Gobierno provincial, no pueden admitir haber perdido el corazón del poder territorial, la capital concentra más del 60% de la población de la provincia", aseguró.

Situación social y económica

Sobre el ambiente que se vive en la provincia, la intendenta analizó: "Tenemos casi un 60% de pobreza, un índice de desocupación por encima de la media nacional, a pesar de ser la provincia que más recursos per cápita recibe de la Nación se pagan los sueldos más bajos del país".

Asimismo, expresó que el actual Gobernador dio vuelta la lucha política y ahora "por mezquindad política- declinó de algunas luchas que había prometido dar que como oposición estaban de acuerdo en darle su apoyo. Y agregó que a pesar de ello, desde la nación "se han solidarizado" con lo sucedido y muchos de los referentes de Juntos por el Cambio visitarán la provincia en estos días.

"Estamos a menos de 10 días de la elección, todos tenemos agendas cargadísimas, van a ir viniendo de a poco".

Por su parte, indicó que se realizó una convocatoria para todo el pueblo "para caminar en paz, con orden y exigir respeto a las instituciones, autoridades elegidas por el pueblo, a la distribución de recursos". Así, más de 15 mil personas se encontraron en las calles, "marchando en paz, en orden".