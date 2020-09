Confirmaron 68 muertos este domingo en Argentina por coronavirus

Este domingo por la mañana el Ministerio de Salud de la Nación brindó un nuevo parte en donde confirmó 68 muertes por COVID-19.

De esta manera, el total de fallecidos en Argentina subió a 9.807. Por otro lado, la cartera sanitaria notificó que 349.132 mientras que el total de infectados en todo el territorio argentino llegó a 471.806.

Respecto a los fallecidos, desde Salud dieron a conocer que son 26 hombres en la provincia de Buenos Aires; dos en Chaco, Neuquén y La Rioja; y uno en Salta, y Santa Fe. También 23 mujeres residentes en la provincia de Buenos Aires, siete en la Ciudad de Buenos Aires; y una Chaco, La Rioja, Mendoza y Tierra del Fuego.

En total el sábado se realizaron 22.363 testeos y desde el comienzo de la pandemia se han realizado 1.396.887 pruebas por coronavirus. Esto equivale a 30.784,2 muestras por millón de habitantes.

Durante el reporte, la Secretaria de Acceso a la Salud Carla Vizzotti expresó: “Tenemos las mismas 18 áreas de transmisión comunitaria y tenemos nuevamente que informar que en todo este tiempo no hemos logrado interrumpir la transmisión comunitaria en ninguna de ellas. No tenemos provincias que no hayan registrado casos en las últimas 24 horas.”