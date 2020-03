ANSES JUBILADOS | Analizan 3 alternativas para retirar plata sin débito (nuevas fechas de cobro)

A lo largo de esta semana, muchos beneficiarios/as de jubilaciones y pensiones que no cuentan con tarjetas de débito de ANSES han manifestado su preocupación por no saber cómo cobrar los haberes de este mes. Además, la Administración Nacional de Seguridad Social anunció el adelanto del pago para aquellos cuyos haberes superen los $17.859.

En esta nota de El Ciudadano te damos la solución para poder obtener el pago que te corresponde si no tenés como recibirlo y te recordamos la fecha modificada según tu terminación de DNI.

IMPORTANTE: Recordá que ANSES suspendió el trámite de fe de vida para el cobro de las jubilaciones y pensiones en marzo y abril. Eso busca evitar que los beneficiarios se expongan al contagio de coronavirus (COVID-19).

¿Cómo vas a cobrar la jubilación sin tarjeta de débito?

A muy poco tiempo para que se depositen los haberes restantes de marzo, son miles los jubilados y pensionados que no van a poder cobrar porque no tienen tarjeta de débito y habitualmente cobran por ventanilla. Lo cierto es que la cuarentena dura (como mínimo) hasta el 31 y los bancos no van a pagar en forma persona.

Lo cierto es que las autoridades están diseñando un plan coordinado con los bancos para que este grupo pueda generar un código en los cajeros automáticos que se habilitará en las próximas horas. Con este número, los jubilados y pensionados van a poder cobrar sin necesidad de ir hasta la sucursal bancaria. “Estamos preparando un mecanismo alternativo para poder ejercer el cobro”, comentaron desde ANSES.

Según cuentan los desarrolladores se están analizando 3 alternativas:

La primera es la generación de un número que al teclearlo en un cajero, reemplaza la tarjeta. Este número sería anunciado por ANSES a cada uno de sus beneficiarios, vía correo electrónico, mensaje de texto o teléfono.

La segunda opción es a través de una aplicación desarrollada por la empresa XCOOP la cuál está conectada a la red link (no banelco) para la extracción de dinero sin colocar el plástico.

La tercer solución corre por cuenta de ANSES y los bancos. De no aplicarse las dos opciones anteriores, se optará por esta que consiste en la entrega masiva de tarjetas (por correo) para todos los que no pueden cobrar.

IMPORTANTE: Si ninguna de las opciones llega antes del 27, no te preocupes. El dinero va a permanecer en tu cuenta hasta el 27 de abril inclusive. Ante de esa fecha, todo debería estar solucionado.

Nuevas fechas de cobro (jubilaciones mayores de $17.859)

ANSES resolvió adelantar el pago de estas jubilaciones ante la mayor necesidad económica que provoca el aislamiento social obligatorio vigente hasta, por el momento, el 31 de marzo. En ese orden, el organismo de asistencia social anunció la nueva fecha: DNIs terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9 recibiran el pago el viernes 27 de marzo y NO los días 30 y 31 de este mes como estaba previsto.

Bono extraordinario

Es importante que recuerdes que el bono extraordinario que ANSES entregará el 27 de marzo es para titulares de la AUH y jubilados que cobren menos de $18.892. Por lo tanto, si tus haberes superan los $17.859 pero son MENORES a $18.892, te corresponde cobrarlo. El monto de este beneficio para jubilados es de $3.000 en un pago único.