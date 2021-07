Comenzó la Semana de la No Dulzura: ¿de qué se trata?

Desde este lunes 26 y hasta el sábado 31 de julio, se celebra en Argentina la tercera edición de la "Semana de la no dulzura", una campaña de bien público que busca generar conciencia sobre la importancia de moderar el consumo de azúcar y promover la educación alimentaria para prevenir enfermedades.

La campaña de este año tiene como lema "¡Azúcar oculto, al frente!", con el fin de apoyar la implementación de la nueva Ley de Etiquetado Frontal de Alimentos, la cual busca proteger y garantizar el derecho a la salud y a la información.

Para profundizar sobre este tema, la nutricionista e impulsora de esta iniciativa, Antonella Robledo Irigoyen, habló con El Interactivo (lunes a viernes 12.30 por Facebook y YouTube de El Ciudadano) y explicó en qué consiste la campaña. “La intención de la 'Semana de la no dulzura' es informar y concientizar, para ver de qué manera podemos mejorar desde los hogares mejorar. Se consumen 114 gramos de azúcar por día, cuando la OMS indica que sería lo ideal 50 gramos", aseguró.

En sentido, la especialista aseguró: "Este año el eslogan es el azúcar oculto al frente, que es en apoyo a la Ley de Etiquetado que tiene sanción. No ha sido modificada y todos los puntos se ha respetado. Esto teniendo en cuenta a la salud de la población para concientizar. La realidad es que el consumo de azúcar genera la pandemia silenciosa de la que no se habla, que es la obesidad que tiene otras enfermedades como la diabetes, cáncer y otras crónicas no transmisibles que son una de las principales causas de muerte del país".

“Todo es un proceso educativo. De hecho esta semana la planteamos en la segunda semana de vacaciones de los niños, justamente para que puedan encontrar espacios de recreación en la cocina. Visibilizar al menos, que es lo que va a lograr la Ley de Etiquetados Frontal. Desde el hogar tenemos que lograr bajar el paladar dulce porque está intoxicado. Por ejemplo, si hacen una mermelada casera y antes ponían un kilo de fruta por un kilo de azúcar, bajarlo a la mitad. Si ponían 3 cucharaditas de azúcar en la taza, bajarlo a una y media. Porque el cerebro se va adaptando. Son proceso de reducación. También la gaseosa se puede reemplazar por agua, si van a comer frutas que sea la fruta entera", sostuvo la licenciada en nutrición.

Y advirtió: “Entender que premiar a un niño con una golosina es el daño más enorme, no lo premian sino que lo castigan. Porque los niños después asocian que la golosina es lo que nos va a gratificar o va a tapar una emoción. Cuando son más adultos y toman sus propias decisiones consumen un montón de azúcares que son adictivos. Lo que necesitamos es que bajen el azúcar en los alimentos, porque sino cuando lo consumimos el azúcar circula por la sangre y manda la insulina. Pero absorbemos tan rápido el azúcar que la insulina supera lo que consumimos, entonces ese azúcar circulante no sabe qué hacer y manda la señal al cerebro de consumir más azúcar y genera el proceso que llamamos adicción.

“La miel es otro tipo de azúcar, la miel tiene otra isomería si hablamos del daño que puede ocasionar, por eso también hay que moderar el consumo. No es eliminar el azúcar blanda y consumir miel o consumir mascabo o de coco, porque el azúcar de coco me deja una huella de carbono enorme hasta que la traemos al país y es carísima. Si consumo mascabo también es azúcar. El azúcar sigue generando el mismo daño a nivel corporal", agregó.

“El consumo de fruta en sí mismo no hace bien o mal. No hay que ser un talibán de la alimentación. La idea es evaluar un patrón alimentario, porque si comemos 2 o 3 frutas durante noche, pero durante el día consumí harinas, azúcar, alimentos procesados, gaseosas, facturas, probablemente diga que esa fruta no hace nada", explicó la especialista, y siguió: "Ojo con el concepto de la gaseosa light. Totalmente dañina, el cuerpo necesita solamente agua, no nada que haya sido creado por la mano del hombre. Uno necesita educarse, tener información en cualquier área de la vida. Hay que deconstruir esto para tener otra perspectiva. La gaseosa por más que sea sin azúcar va a estar mal, algunas son más dañinas que otras. Pero el cuerpo necesita agua.

“Deconstruir la alimentación y que quede tan expuesta la marca también puede ser una forma de que ellos se deconstruyan. Considero que ellos también pueden ofrecer un producto alimenticio que sea de buena calidad para la sociedad, acá es conseguir mejor calidad de vida para todos”, concluyó.