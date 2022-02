Cocaína adulterada: indican que la habrían cortado con un "raticida altamente prohibido"

Luego de que 23 personas murieran y más de 80 quedaran internadas por el consumo de cocaína adulterada, especialistas comenzaron a desmembrar la comercialización de esta droga y expresaron que

“La cocaína siempre está adulterada para sacar más dosis para comercializar”.

En el programa El Interactivo -que se emite por Facebook y YouTube de El Ciudadano- lunes a viernes 13, la médica especialista en Toxicología, Karina Costa indicó:

“En una sustancia, el 40% es cocaína, el resto son agregados para estirar la droga”.

En este sentido, destacó que a esto se lo llama “cortarla” para así, obtener más dosis y “comercializarla”. Asimismo, destacó que “dentro de los adulterantes hay una gran variedad de sustancias utilizadas. Algunas son de poca toxicidad como el almidón de maíz, talco, azúcar o antiinflamatorios como la dipitona, aspirina otras sustancias como anestésicos locales: benzocaína, lidocaína también se usan. Incluso se usan ciertos plaguicidas que son agregados porque logran que el efecto de la cocaína dure más.

"Pero en este caso se habla de que podría estar adulterada con un raticida"

¿Qué tenía la droga adulterada?

Según indicó la especialista, "todavía no se sabe específicamente qué es los que contenía", pero si se comentó la posibilidad de que haya tenido "raticida". A partir de esto, expuso: "La mayor cantidad de raticidas que tenemos en este momento tienen efecto anticoagulante en la sangre y provocarían hemorragias, que no es lo que estamos viendo actualmente" Y agregó: " Vemos otro cuadro que sí podría estar relacionado con un raticida que está prohibido, no se comercializa que es la estrigmina, que podría ser uno de los contaminantes de esta droga".

Debido a que los pacientes "han respondido de manera diferente", la entrevistada supone que "hay ciertos acercamientos en cuanto a que puede ser un opioide, que se utiliza como sedativos en medicina e incluso en la inducción del coma farmacológico", pero que todavía "no se determina".

“Si nosotros supiéramos qué es esta droga hay antídotos que podríamos usar", puntualizó para decir que es riesgoso también propiciar otra droga en el organismo para curar a la persona. "Lo importante es que ante la aparición de algún síntoma consultar inmediatamente al lugar más cercano, que los lleve un familiar o alguien que esté con el paciente y que sea evaluado por un médico", sostuvo.



Aumento del consumo

Sobre el consumo de drogas, manifestó que durante el período de cuarentena "hubo aumento de consumo de sustancias en general" y sobre todo "cocaína y paco- que es el residuo que queda posteriormente en la producción del clorhidrato de cocaína- drogas que tienen acción sobre el sistema nervioso central".

"En Argentina ha tenido auge terrible, porque se consigue a muy bajo precio. Los pacientes adictos se volcaron al paco porque tiene un costo menor y más fácil acceso", concluyó argumentando, el por qué del aumento.