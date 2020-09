Causa cuadernos: Casación dejó firme el procesamiento contra CFK

En horas del mediodía de este miércoles se conoció que la Cámara Federal de Casación Penal dejó firme un procesamiento contra la vicepresidenta, Cristina Fernández por presunta asociación ilícita en una de las investigaciones que se dan en el marco de la ‘Causa de los cuadernos’.

Se investigan los supuestos sobornos e irregularidades que se habrían pagado para redirigir las licitaciones de obras públicas durante la administración kirchnerista, incluidos los dos mandatos cumplidos de Cristina Fernández de Kirchner.

La causa busca determinar si funcionarios de la administración nacional entre 2003 y 2015, propiciaron una “cartelización de la obra pública”. Como herramienta de la misma, las acusaciones dan cuenta de que se produjo un arreglo de “recaudación de fondos para recabar dinero ilegal con el fin de enriquecerse ilícitamente” y de esto también forman parte empresarios que habrían pagado dádivas al respecto.

Cabe destacar que se trata de la primera decisión judicial de este tipo desde que Crista Fernández, asumió la vicepresidencia.

El procesamiento fue efectuado por los jueces de la Sala III, a cargo de Liliana Catucchi, Eduardo Riggi y Guillermo Yacobucci.

El fallo se firmó cuando otra Sala, la I, con Ana María Figueroa a la cabeza, decidió revisar las declaraciones de los “arrepentidos” en el expediente principal y reclamar las grabaciones de esas confesiones. Hoy, también el fiscal de Casación Raúl Pleé reclamó dejar sin efecto esa medida.

Los magistrados rechazaron los planteos del abogado Carlos Beraldi, representante legal de CFK y dejaron firme el embargo de $200 millones.

En la causa por supuesta asociación ilícita y 175 casos de cohecho entre 2003 y 2015, se encuentran, en el banquillo de los acusados:

Cristina Fernández, Julio De Vido, el extitular de Vialidad Nacional Nelson Periotti y empresarios de la construcción como Carlos Wagner, Benito Roggio, Osvaldo De Sousa, María Rosa y Gerardo Cartellone y Angelo Calcaterra.

"La decisión impugnada no reviste la calidad de sentencia definitiva ni se equipara a ella en los términos del artículo 457 del Código Procesal Penal de la Nación, ya que no pone fin a la acción ni a la pena, no hace imposible que continúen las actuaciones, ni deniega la extinción, conmutación o suspensión de la pena", concluyó el tribunal.

La sala I de Casación Penal, tiene en su poder la parte central de la ‘Causa cuadernos’ y que ya ha sido enviada a juicio oral.