Causa ARA San Juan: De Marchi cargó contra el juez Bava

El diputado nacional y referente del PRO en Mendoza, Omar De Marchi, aseguró que el expresidente Mauricio Macri atraviesa un proceso judicial donde "es evidente que no hay un proceso claro y un juez imparcial".

En diálogo con En la mira de FM 91.7, el legislador nacional sentenció que el juez Martín Bava "integra una agrupación política dentro del Poder Judicial. Algo impensado hasta hace años atrás, que dentro del Poder Judicial los jueces pudieran armar una agrupación que respondiera políticamente a un partido, cuando constitucionalmente, por mandato, la Justicia debe ser independiente".

En ese sentido, De Marchi aseguró que Bava "responde evidentemente a las estrategias del kirchnerismo" y consideró un "error gravísimo" no relevar a Macri del Secreto de Inteligencia antes de citarlo a indagatoria.

Por las irregularidades expuestas, el legislador consideró que el escenario actual está vinculado con las próximas elecciones: "Todo esto se mete en el marco de la estrategia del kirchnerismo, que tiene que ver con un proceso totalmente amañado y conducido por un militante político vestido de juez”.

No obstante y en el marco electoral, De Marchi destacó que confía "plenamente en la inteligencia de la gente, que la gente advierta que esto es toda una maniobra política y si tiene algún efecto electoral, será distinto del que ellos, el kirchnerismo, pretendían".

"Cuando no sabés adónde vas, cualquier bondi te deja bien"

El diputado nacional se refirió a la gestión de Alberto Fernández y apuntó contra la ausencia de un plan económico nacional.

"No tiene hoja de ruta, no sabemos hacia dónde va el país, ese el principal problema. Entonces, cuando no sabes adónde vas, cualquier bondi te deja bien. Ellos mismos hasta lo han llegado a decir, el propio presidente en plena pandemia llegó a decir que él no creía en los planes de gobierno. Bueno, no está pasando eso", aseveró el legislador.

Respecto a si la falta de un plan económico responde a un problema de visión general o de contraposición interna entre el presidente y Cristina Fernández, De Marchi considera que las dos situaciones están vinculadas: "No ha hecho nada de lo que le dijo ni de lo que no le ha dicho. No hay actividad, acción, plan, rumbo en el Gobierno".

"Cristina no puede correrse, ella es la inventora de todo esto. Ella lo inventa a Alberto, entonces la responsable principal de la catástrofe de este Gobierno es Cristina", enfatizó.