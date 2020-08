Caso Báez Sosa: el audio que complica aún más a Máximo Thomsen

La causa de la muerte de Fernando Báez Sosa, asesinado el pasado 18 de enero en Villa Gesell, sumó un nuevo capítulo que complicó más a uno de los rugbiers.

Se trata de un audio en donde un amigo de los detenidos, identificado como Juani Neme, relata lo sucedido aquella madrugada a la salida del boliche Le Brique.

“Estaban en Le Brique y un chabón se le hizo el lindo a… uno ahí, no sé si el que murió pero uno de ese grupo, no sé. e le hizo el lindo a ‘Chano’ Pertossi, no sé si lo conocés. Se pelearon ahí, los sacaron del boliche y los sacaron a los pibes. Como estaba Gendarmería ahí no hicieron nada. Cuando se fue Gendarmería, se empezaron a cagar a palos de nuevo y me dijeron que Enzo [Comelli] lo tiró al piso al chabón y Machu [Thomsen] le pegó no sé cuántas patadas en la cabeza y que la última lo mató" se escucha en el audio enviado al grupo de WhatsApp en donde estaban los rugbiers.

“Y nada, y un policía lo enganchó a Machu cuando se estaban cagando a palos ahí, y Machu salió corriendo, entró a la casa y supuestamente lo ficharon no sé si ese policía o por las cámaras, porque está lleno de cámaras ahí en el centro" termina el audio.

De esta manera, la fiscal Verónica Zamboni decidió llamar a declarar como testigos, a través de una videollamada, a los amigos de los acusados para que entreguen a la Justicia su versión de los hechos.

Los rugbiers se encuentran detenidos en la Alcaidía N°3 de Melchor Romero y fueron acusados de homicidio agravado por alevosía, por lo que corren el riesgo a ser condenados a cadena perpetua.

Esta prueba se suma a lo que arrojaron las pericias sobre la zapatilla de lona negra ensangrentada corresponden a Máximo Thomsen.