Caso ARA San Juan: "La jueza se tiene que poner las pilas o correrse de la causa"

El miércoles se realizó una denuncia ante la Fiscalía Federal Nº2 de Mar del Plata. El texto acusa de que se habría realizado espionaje ilegal por parte de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) durante el gobierno de Mauricio Macri a familiares de los tripulantes del ARA San Juan, mientras el submarino aún estaba desaparecido.

Claudio Rodríguez, hermano del jefe de máquinas y fallecido tripulante del ARA San Juan, Hernán Rodríguez, conversó con El Interactivo (ver video al final de la nota) que se emite por Facebook de El Ciudadano (lunes a viernes 12:30 horas) y habló de acerca de esta denuncia y como sigue la investigación que salpica a funcionarios y militares.

“Ayer nos comunicaron a los familiares, la jefatura del Gabinete, ya que nosotros tenemos coordinación con ellos y nos comentaron que iba a salir en los medios una denuncia que había hecho la titular de la AFI, Cristina Caamaño, porque encontraron unas computadoras con partes de la investigación, un espionaje que se hizo a los familiares en el 2018 y 2019. Fue algo feo, que nos hizo recordar cosas. Cuando buscábamos a los chicos nos estaban investigando”, comenzó diciendo Claudio.

“Además, también hay decir que cuando se nos perdían las fotos, las llamadas, los mensajes del Facebook leídos, era verdad” aseveró preocupado Rodríguez.

¿Qué reflexión le dejó la frase: "Fue una AMIA a 900 metros de profundidad" y que pronunció Marta Yáñez, la jueza federal de Caleta Olivia y del caso ARA San Juan?, le consultaron desde El Interactivo.

“En realidad la jueza lo que tendría que hacer ahora, es preguntar qué pasó con el expediente y la denuncia que hicimos nosotros. Demostrarnos por qué fue una AMIA a 900 metros de profundidad. Nosotros seguimos reclamando más peritajes, porque si fue una AMIA no sé si es por el desastre o porque todavía no tenemos culpables”, declaró el hermano del tripulante fallecido en la tragedia.

¿Se pueden determinar culpables?

“Ella -Yáñez- determinó (como culpables) a seis altos mandos de la Armada por un homicidio menor que va a de uno a seis años de encarcelamiento, de hecho, pagaron una fianza cada uno de ellos y están todos libres. Dentro de tres años se cae la causa y exoneró raramente, a los tres principales jefes de la Armada (expresidente Mauricio Macri, el exministro de Defensa Oscar Aguad y el exjefe de la Armada Marcelo Srur.), sin siquiera haberlos citado una sola vez para que fueran a declarar”, dijo.

“Me llama mucho la atención lo que hace. Nosotros creemos que hoy la jueza, se tiene que poner las pilas o correrse de la causa, porque realmente no es la justicia que nosotros estábamos esperando para nuestros familiares. Si ella dice que fue una AMIA es porque tiene culpables. Es ilógico lo que dice, si es una AMIA, que le dé seis años nada más, cúlpelos como debe culparlos”, argumentó Claudio Rodríguez.

"De esos seis estaban los que dieron el permiso para que el submarino pudiese navegar 80 metros, que está escrito y sin embargo el submarino apareció a 900, o sea que lo mandaron a hacer una misión. Esos seis jefes, lo mandaron a hacer una misión que no estaba apto para hacer (el ARA San Juan).", evaluó.

La labor de su hermano Hernán, en el ARA San Juan

“Hernán llevaba 25 años en la Armada, vivíamos en Real del Padre en San Rafael, a los 18 años se fue (a Inscribirse a la Armada). Nos gustaba el canal, así te conformás en Mendoza, a Hernán le encantaba el agua" remarcó el hermano del difunto en el trágico episodio.

“Fue muy buen soldado, me dijo que le gustaba el tema de los submarinos, yo soy era hermano mayor, nos criamos sin padre asique lo criamos casi como si fuésemos un padre y yo le dije que siguiera su sueño”, contó.

"Fue mecánico de submarinos durante 20 años, dio una vuelta al mundo en la fragata Libertad, estuvo 14 meses en la Antártida como mecánico y llevaba 10 años en el ARA San Juan, asique bueno realmente lo conocía de punta a punta” detalló Claudio Rodríguez.

“Una de las últimas llamadas que tengo yo con él en 2017, cuando estaba por salir de Mar del Plata, le pregunté cómo estaba y me dijo que muy preocupado porque lo habían mandado a hacer una misión los jefes y él sabía que el fierro no iba a aguantar. Yo le pedí que se bajara pero lamentablemente no se bajó, cinco personas le pedimos que se bajara y él dijo que no porque era el de mayor experiencia asique bueno, lamentablemente pasó lo que pasó”, declaró.

“Nos cuesta mucho, pero cada vez que vamos a Mar del Plata y pedimos entrar a la base Naval, te das cuenta de lo que era él y el cariño que le tenían”, aseveró Claudio.

“Acá hay tres jefes responsables en el tema del espionaje´” dijo y aclaró que se refería a Macri, Arribas y Majdalani. “Ojalá que los llamen al banquillo de acusados y se haga justicia. Porque además del dolor tuvimos que sufrir esta estupidez de que nos espiaran, algo increíble”, cerró.