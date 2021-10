Casa Propia: cómo inscribirse para tener tu vivienda 100% financiada

En respuesta a la gran demanda habitacional, continúan abiertas las inscripciones de PROCREAR para acceder a la construcción de la casa propia, 100% financiadas por el Gobierno. Esta línea crediticia está orientada a quienes cuentan con un lote propio.

Para inscribirse a este plan de viviendas, de hasta 60 metros cuadrados, uno de los requisitos principales es tener entre 18 y 64 años. El resto de las condiciones:

Ser argentino/a natural o por opción, o extranjero con residencia permanente.

Contar con Documento Nacional de Identidad vigente.

Contar con ingresos provenientes de trabajos formales, jubilaciones y/o pensiones. La suma de los ingresos mensuales netos del grupo familiar deberá estar entre los $27.000 y $216.000 .

. No ser propietarios o copropietarios de bienes inmuebles.

No registrar antecedentes financieros desfavorables en los últimos 9 meses.

No encontrarse inhibido.

Registrar 12 meses de antigüedad en la actividad (empleados e independientes).

En tanto, los participantes podrán incluir solo un cotitular, al que deberán estar unidos por: matrimonio, unión convivencial o unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por ambos.

El programa está destinado a la construcción de una vivienda única, familiar y de ocupación permanente (vivir allí el 90% del tiempo). Vivienda única implica que, al momento de escriturar, no podés tener otra propiedad que no sea la misma que se asigna como garantía del crédito

Por otro lado, desde el ministerio recuerdan que los que se inscriban en el formulario, luego serán los titulares del crédito, en caso de ser seleccionado. Es decir que no se puede agregar ni desvincular al asignado.

Condiciones del terreno

El terreno deberá estar escriturado antes del 31 de agosto del 2021, salvo que el terreno provenga de un organismo público.

Vale destacar que no cualquier terreno será aprobado en este programa. No se admitirán terrenos que: se encuentren en barrios cerrados o privados, que su tasación supere los $3.500.000, o que no sean de titularidad de los solicitantes (salvo familiares directos).

Además, solo será posible construir los modelos de vivienda que ofrece el programa (a excepción de quienes construyan al fondo o arriba de la casa de sus padres).

Líneas generales del programa

Plazo: hasta 30 años.

Financiamiento del 100%: tasa fija con capital ajustable en relación a la evolución de los salarios (Coeficiente de Variación Salarial publicado por INDEC).