En detalle: el acuerdo de exportación de carne y cortes populares

El presidente Alberto Fernández anunciará este martes un Plan Ganadero y un nuevo esquema para la exportación de carne vacuna, con el objetivo de aumentar la producción a unas 5 millones de toneladas anuales y asegurar el suministro a nivel doméstico. Los detalles del acuerdo

El plan busca llevar de 3 a 5 millones de toneladas la producción anual de carne vacuna y reservar algunos cortes exclusivamente para el mercado interno. Además de ampliar los cortes populares a precios accesibles

El anuncio del Gobierno llega pocos días después de cumplirse un mes desde la prohibición para vender carne al exterior.

El principal objetivo era bajar el precio de la carne, por lo que el Estado, les pidió a los frigoríficos que aporten mayor cantidad de mercadería al programa de cortes a precios populares, además de una baja en sus precios. Algo que finalmente no sucedió, ya que no solo no hubo disminución, sino que contrariamente aumentó.

Es por eso que a la par del conjunto de medidas del sector cárnico, el Gobierno continuará con el desarrollo de políticas específicas como precios cuidados, o del programa Súper Cerca, con más de 70 productos, que apunta a dar certidumbre, evitar la dispersión en los precios y dar previsibilidad para el resto del año.

Durante la reunión se acordó la reapertura gradual de exportaciones, la puesta en marcha de un programa ganadero y la extensión de la oferta de cortes a precios accesibles.



Amplían precios de cortes populares

Se extiende a todos los días de la semana las ofertas de cortes a precios accesibles.

Los precios son hasta 45% más bajos que los valores actuales.

Los cortes son:

Tira de asado - $359 x kg.

Vacío - $499 x kg.

Matambre - $549 x kg.

Cuadrada / Bola de lomo - $515 x kg.

Tapa de asado - $429 x kg.

Carnaza - $379 x kg.

Falda - $229 x kg.

Roastbeef - $409 x kg.

Espinazo* - $110 x kg (vigente en Precios Cuidados).

Carne picada* - $265 x kg.

Paleta - $485 x kg.

Se fortalece el Mercado Federal Ambulante

Se amplía el alcance. Se incrementará la presencia del Mercado, con más puntos de venta en el AMBA y en distintas aglomeraciones urbanas del país.

Las carnicerías móviles del Mercado Federal Ambulante comercializan los siguientes cortes envasados al vacío:

Tira de asado - $349 x kg.

Carnaza - $369 x kg.

Cuadrada - $499 x kg.

Roastbeef - $399 x kg.

Exportaciones y Plan Ganadero

Durante el encuentro se abordó una reapertura gradual de las exportaciones.

Así, se podrá exportar hasta el 50% del volumen mensual promedio del año pasado. Esta medida rige hasta el próximo 31 de agosto.

Además, hasta el 31 de diciembre no se podrá vender al exterior: media res, cuartos con huesos y 7 cortes (asado, falda, matambre, tapa de asado, cuadrada, paleta y vacío).

La situación será monitoreada por la Mesa de Coordinación Sectorial, encabezada por el Ministerio de Desarrollo Productivo. El objetivo es lograr una mayor fiscalización, por lo que profundizarán los controles sobre el sector exportador para desalentar maniobras ilegales.

El Plan Ganadero, por su parte se pondrá en marcha en los próximos 30 días. Será elaborado por los Ministerios de Desarrollo Productivo y Agricultura, Ganadería y Pesca. Sus principales puntos serán calibrados con los sectores productivos de la cadena cárnica.

El objetivo de esta iniciativa es aumentar la producción de carnes, y pasar de las 3,2 millones de toneladas a 5 millones por año.

Quiénes participaron del acuerdo

Junto al mandatario nacional estuvieron presentes en Casa Rosada representantes de las entidades rurales y cámaras que nuclean a industriales y exportadores de la carne. El plan ganadero apunta a aumentar la producción y las exportaciones y a la vez asegurar el suministro al mercado interno a precios accesibles.

José Martins (Consejo Agroindustrial Argentino), Nicolás Pino (Sociedad Rural), Juan José Grigera Naon (Instituto de Promoción de Carne Vacuna), Dardo Chiesa (Mesa Nacional de Carnes), Juan Eiras (Cámara Argentina de Feedlot), Alberto Fantini (Federación Gremial del Personal de la Industria de la Carne y sus Derivados), Carlos Iannizoto (Coninagro), Carlos Achettoni (Federación Agraria), Jorge Chemes (Confederaciones Rurales Argentinas) y Mario Ravettino (Consorcio Propietarios de Carne).

Acompañaron al mandatario los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas y de Agricultura, Luis Basterra; las secretarias de Comercio Interior, Paula Español y de Legal y Técnica, Vilma Ibarra y la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca.