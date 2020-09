Carlos Maslatón: "Estamos viviendo en dictadura"

En el programa El Interactivo, que se emite por el Ciudadano TV y conducen Gabriel Landart y Luis Vidal Correa, estuvieron en comunicación con Carlos Maslatón, abogado, experto en Bitcoins e inversiones bursátiles.

Maslatón fue concejal de la ciudad de Buenos Aires por la UCeDe y condujo su propio programa radial hasta el año 2015. Se reconoce a sí mismo como liberal, de derecha y capitalista. Es un activo participante en redes sociales, con opiniones muchas veces disruptivas sobre política y economía, nacional e internacional. Su gestión al frente de Bitcoin fue de la mano Xapo, una empresa multinacional fundada por Wences Casares que se dedicaba a la custodia de criptomonedas en wallets "frías", principalmente para clientes institucionales.

Consultado en El Interactivo con respecto a lo sucedido ayer en el Congreso manifestó: “El oficialismo cometió un error, Massa cometió un error. La oposición se sentía incómoda. Cada vez que se rompe la paz parlamentaria es negativo. Se ha convertido esto en una dictadura lamentablemente, desde el 20 de marzo se perdieron facultades parlamentarias".

“Es una dictadura porque lo que hubo el 20 de marzo fue un golpe civil incruento. La dictadura tiene muchas formas, cuando alguien tiene todo el poder, como pasa ahora porque el Legislativo está dormido, la Justicia no existe, mi opinión es que estamos en dictadura.

Con respecto a si cambió su punto de vista con respecto al Gobierno actual dijo: “Yo no cambié de opinión, yo voté a Alberto Fernández a conciencia. Yo voté contra Macri, había que terminar con la política económica de Macri a cualquier precio".

Y continuó "pero no tengo ninguna relación política ni económica con Alberto Fernández. Soy un ciudadano que vota. Con la libertad que tengo lo voto a uno y si no me gusta algo al otro día lo critico".

Hitler también anuló la democracia.

“Yo creo que la pandemia es una justificación para avanzar sobre los derechos individuales, para controlar a las personas, para planificar sobre la economía. Digo algo sobre la libertad de expresión, no es un elemento necesariamente de la dictadura. En Venezuela podés ir a decir cualquier cosa, pero lo que no podés hacer es cambiar de Gobierno. En Argentina también, los medios no son demasiados democráticos, ustedes son independientes. ¿Acaso mis opiniones se pueden decir en Clarín o La Nación?

"Alberto Fernández fue elegido por el pueblo de Argentina, Hitler también asumió por elecciones y después de un tiempo anuló la democracia".

En su ida y vuelta con Gabriel Landart sobre la diferencia en que Argentina vivimos en un estado de derecho. respondió contundente: "No, no vivimos más en un estado de derecho. Alberto Fernández se arrobó la suma del poder público. Porque decidió usar un argumento médico, sanitario para imponer su voluntad por la fuerza de todos los argentinos. No se puede transitar libremente por el país, hay actividades prohibidas".

"Fernández, Axel Kicillof y también Larreta dan concesiones porque son buenos tipos, eso es propio de una dictadura" manifestó con ironía y arremetió contra en Jefe de Gobierno porteño "Larreta no es opositor, estuvo en todas las conferencias, en la última dijo no, porque se estaban quemando todos. El macrismo hace años que es socio del kirchnerismo, en principal en los negocios".

“Yo no soy macrista, aunque sea el único que piensa esto lo voy a pensar. En todo proceso dictatorial siempre hay una etapa donde tiene apoyo. La imaginable fue la popularidad que tuvo Videla desde el 76 al 80. Yo que nací en el 58 me mantuve opositor al Gobierno del proceso militar. Soy opositor de Fernández desde el día que asumí porque vi la política económica que iba a tener y no me gustó y soy el principal opositor desde el 20 de marzo".

Opino con libertar, no estoy de ningún lado

"Me retiré de la política hace varios años. A veces una persona que opina como ciudadano, de allí se generan seguidores que a muchos les pude dar la impresión de que está armando algo. La verdad es que no armo nada, solo opiné. Ahora, ¿pude ser que vuelva a hacer política? Es posible. Es más volví a pedir la afiliación al Partido Demócrata, pero a nivel militante, no tengo un proyecto política en particular. Puede ser que yo milite pero nada más, soy un ciudadano por eso puedo opinar con libertad, porque no estoy en ningún lado. Soy independiente".

“Mi opinión contra la cuarentena es fuerte porque me siento afectado. Si hacen bien una encuesta se dan cuenta que la gente, la mayoría, está en contra.

“Hace unos meses me llamaron de una radio de Mendoza, me comentaron que por 9 muertos cerraron la provincia. Nadie hizo eso en ese entonces. Todo el provincialismo que tiene Mendoza, que hayan sido parte de todo esto cuando podrían haber sido independientes. Este es un problema común que tenemos que afrontar con conducta individual" cerró el abogado anticuarentena Carlos Maslatón.

