Cambio Climático: aseguran que aún estamos a tiempo de revertir el problema

Los años pasan y cada vez hay menos tiempo para resarcir una problemática que tiene el mundo desde hace décadas: el cambio climático. A pesar de la evolución y el desarrollo tecnológico ha sido imposible frenar sus consecuencias, y en la actualidad podemos observar diferentes fenómenos naturales.

divulgador científico, Mauricio Norman Saldívar, quien expuso cómo vive hoy la Argentina este cambio y qué nos depara en el futuro si no lo resolvemos.

—¿Podemos hacer algo para frenar el cambio climático?

—El futuro llegó hace mucho tiempo, a fines del siglo XIX la ciencia había expresado indicios del cambio climático y algunos historiadores expresaban el aumento de la temperatura hace cien años. Esto es algo que estamos viendo ahora con algunos eventos que tienen una atribución directa con el cambio climático.

"Hacia 1830 cuando fue la primera expedición al desierto con Rosas, el desierto era lo que es Junín hoy en Buenos Aires. En la segunda expedición hacia 1870 tuvieron que llamar a cartógrafos y geógrafos para ver si era la misma ruta. No había dunas, había montes, árboles y una geografía diferente. Incluso el río Salado se volvió navegable y pudo acercar los productos de Buenos Aires. Hacia 1930 llegó otro período seco que marcó la gran bajante en el 44 en el río Paraná. Desde 1970 atravesábamos un período húmedo, que ahora es probable que trastoque en uno seco".

—¿Hay probabilidades de que llueva en Mendoza?

—En la antigüedad existían los hacedores de lluvia que ayudaban a los pueblos a que llueva. Hoy necesitamos de ellos, a pesar de que en la provincia de Mendoza tienen la Dirección de Contingencias con la Lucha Antigranizo, un método similar se puede utilizar para sembrar lluvia. Pero los resultados todavía no son demasiado alentadores y tampoco vamos a tener tormenta de Santa Rosa.

Con el tiempo se profundiza la problemática:

De acuerdo con lo expresado, Saldívar expresó que cono el paso del tiempo se profundizarán esos períodos secos o húmedos, haciéndolos o más secos o más húmedos". Algo preocupante porque no se previó que podíamos estar dentro de un período seco y agregó: "Los efectos de los ciclos secos y húmedos en el futuro serán más marcados, en lo que tiene que ver el cambio climático".

Asimismo, sostuvo que estas variantes afectarán a Mendoza y a todo el país: "Todos los escenarios futuros del clima coinciden en que gran parte de la región cordillerana y precordillerana de las provincias de Cuyo y del norte de la Patagonia van a subir aumento de la temperatura y disminución en la precipitación. Esto se va a traducir en mayor evaporación, mayor derretimiento de la poca nieve que caiga y menor cantidad de nieve"

"Se viene viendo desde hace varios años como el retroceso de los glaciares. La tendencia que se observa en Mendoza es preocupante, todos los procesos indican eso. Hay coincidencia en todos los modelos climáticos, esto tendrá impacto múltiple en la disponibilidad de agua para el consumo, disponibilidad de agua para la producción, las temperaturas que requieren los cultivos para prosperar con calidad en Mendoza"

Acuerdos mundiales:

Con la ayuda de varios países el planeta podría recuperar grados para que los inviernos y los veranos no sean tan crudos. En relación a este tema, el entrevistado expresó: "En el convenio de París de 2015 el planeta se había puesto de acuerdo en limitar el aumento de la temperatura para fines de siglo hacia el 2100 y hacer todo lo posible para limitar eso a 1,5°. Dos años era el límite de tiempo para tratar de hacer el esfuerzo para que no superara el grado y medio. En este momento el promedio ha aumentado 1,23 °C. Estamos a once años de alcanzar ese 1,5 que nos habíamos propuesto limitar el aumento de temperatura para dentro de 80 años. Lo vamos a tener ahora, alcanzar 1,5 significa algo preocupante porque veremos más mercada la falta de precipitaciones en la zona cuyana.

En tanto, manifestó que estamos a tiempo de revertir esta situación, que lo más importante es ser conscientes de ello. "Para evitar el aumento a 1,5 de temperatura que puede suceder en un año y 5 meses, estamos a 6 años del punto de inflexión, por lo que tenemos 6 años para cambiar la matriz productiva.

Y concluyó: "En este momento la Argentina produce un 12% de la energía de renovables, hace dos domingos Argentina tuvo un hito casi el 25% de toda la energía eléctrica del país fue generado por renovables. Pero debemos llegar a por lo menos el 80% en 6 años y preferentemente 100% de la disponibilidad de energía eléctrica para limitar ese aumento de temperatura por lo menos a 2 grados. Estamos a tiempo de lograrlo, hay que enfocarnos en ello. Si no logramos eso tendremos que prepararnos a escenarios de clima más cálido, mayor disponibilidad de humedad en el aire, en algunos lugares aumento de sequía".