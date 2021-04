Cafiero y la compra de vacunas: "No queremos que se haga política"

El jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Santiago Cafiero, afirmó esta mañana que “la ley de vacunas, sancionada el año pasado, contó con el apoyo de miembros de la oposición, y era de público conocimiento”.

Y aclaró al respecto: “lo que pasa es que a veces vale más el efecto político y electoral de alguna declaración, que leer una norma. Nosotros no queremos que se haga política con la pandemia”.

“Había una idea que se estaba instalando acerca de que no se democratizó la compra de las vacunas. Una noticia falsa de que había un impedimento por parte del Estado nacional de que las provincias o el gobierno de la ciudad de Buenos Aires puedan iniciar sus negociaciones”, destacó Cafiero y resaltó: “Me parece que se instaló un clima, de cierta necesidad de la oposición de tener un lugar en el escenario político y utilizar la pandemia como bandera y eso no es bueno para la Argentina”.

"Si ellos -por la oposición- están para colaborar bienvenido sea. Nosotros continuamos con la estrategia y no se ha modificado nada", agregó, al tiempo que pidió "leer un poco más los marcos normativos y no dejarnos llevar por climas políticos".

“Lo mismo que dijo el presidente, lo repito: Si están para colaborar, bienvenido sea. Nosotros, hoy continuamos con nuestra estrategia, no se ha modificado nada”, aseguró.

En esa línea, el jefe de Gabinete aseveró que con sus declaraciones radiales que se buscó que"no se continúe con la noticia falsa de que había un impedimento del gobierno nacional para que las provincias o la ciudad pueda también iniciar sus negociaciones".

Cafiero explicó que "la negociación de las vacunas es un tema muy complejo, el presidente mismo tuvo que encabezar las negociaciones con los laboratorios, en el más alto nivel, desde agosto del año pasado, para poder conseguirlas, y se lograron comprar estas 65 millones de dosis. La Argentina está dentro de los pocos segmentos del mundo que ha conseguido que por lo menos se le cumplan el 10 por ciento de los contratos".

Ley de vacunas destinada para generar inmunidad adquirida contra COVID-19

En el Boletín Oficial se publicó la Ley 27.573 en el que indica que se que "Declara de interés público la investigación, desarrollo, fabricación y adquisición de las vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra la COVID-19 en el marco de la emergencia sanitaria establecida por la ley 27.541 y ampliada por el decreto 260/20, su modificatorio y normativa complementaria, en virtud de la pandemia declarada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) con relación a la mencionada enfermedad.

La norma faculta al al Poder Ejecutivo nacional, a través del Ministerio de Salud, a realizar los trámites para la adquisición de las vacunas contra el coronavirus.

En el artículo 6°, además de eximir “el pago de derechos de importación y de todo otro impuesto, gravamen, contribución, tasa o arancel aduanero o portuario, de cualquier naturaleza u origen” en la compra de dosis, se establece que un “idéntico tratamiento recibirán las vacunas que eventualmente puedan adquirir las provincias y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

Mientras que en el artículo 8º aclara: "El adquirente de vacunas destinadas a generar inmunidad adquirida contra COVID-19, objeto de esta ley, debe presentarlas a la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) a los efectos de la intervención de su competencia y deben ser autorizadas por el Ministerio de Salud, quienes deberán expedirse en un plazo máximo treinta (30) días, previo a su uso en la población objetivo".