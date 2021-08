Cafiero: “La reputación de un Gobierno no se juega en una foto"

El jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, habló de todo en una entrevista con radio Mitre, de cara a las elecciones PASO próximas.



Con relación a la situación actual del país, Cafiero sostuvo que el Gobierno nacional puede "mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante".

Asimismo, destacó el enorme esfuerzo y trabajo que se viene haciendo desde el inicio de la pandemia y que eso se puede “mostrar con testimonios concretos que éste es el camino y que se está saliendo adelante"

Las elecciones

De acuerdo con la proximidad de las PASO y la gestión realizada, dejó en claro que todavía hay algunas “asignaturas pendientes en donde hay que redoblar el esfuerzo".



Cafiero añadió que, a diferencia de Juntos Por el Cambio, el Frente de Todos, es "más transparente" porque todos tiene los mismos objetivos y no los ocultan, que son "volver a un modelo de producción y empleo que vaya disminuyendo la pobreza".

Sobre las imágenes en Olivos



En otro tramo de la entrevista, fue consultado sobre el video que se difundió en las últimas semanas de la reunión en la quinta de Olivos el 14 de julio de 2020, con motivo del cumpleaños de la primera dama Fabiola Yañez. En este sentido defendió su postura recordando que el Presidente "no se ocultó, pidió disculpas", y consideró que en los medios la situación "está totalmente sobredimensionada".



En tanto concluyó: "No solo para el Gobierno es un tema terminado, sino para el conjunto de la sociedad", afirmó el funcionario, al señalar que "la reputación de un Gobierno y de un Presidente no se juega en una foto" sino en otras cosas.