Buryaile: "La historia de la deuda en Argentina no empezó con Macri"

Representantes de Juntos por el Cambio mantuvieron un hermético encuentro este domingo de cara a la visita del ministro de Economía Martín Guzmán al Congreso este lunes. Al respecto se refirió el diputado nacional por la UCR, Ricardo Buryaile dio detalles sobre la posición del bloque opositor y remarcó: “La historia de la deuda en Argentina no empezó con Mauricio Macri"

Durante una entrevista en el programa Metaverso, conducido por Gabriel Landart y Rebeca Miranda, de Ciudadano.news el diputado nacional puso un manto de claridad sobre la posición que tomará Juntos por el Cambio cuando este jueves se trate en el recinto el acuerdo con el FMI.

“Primero, vamos a dar quórum, el oficialismo hoy no tiene quórum, pero nosotros hemos decidido que lo daremos para que se debata. Segundo, vamos a tratar de que Argentina no caiga en default. Tercero, no acompañamos ni apoyamos el plan económico que plantea el ministro (Guzmán) como parte integrante de esto”, indicó Buryaile y explicó que “dentro de ese escenario vamos a sugerir algunas correcciones al dictamen del oficialismo, alguna redacción distinta para poder votar todos juntos. Si no, veremos las alternativas que tenemos”.

Buryaile remarcó que “más allá de que uno pueda tener algunos reparos, que pueda coincidir en algunas cuestiones, no podemos votar un plan económico porque no es competencia nuestra”.

Y agregó: “Es un trabajo del Ejecutivo, porque uno en ese plan económico lo que tiene que calibrar es emisión política monetaria, fiscal, tarifaria, política de exportaciones. Todo eso es competencia del Poder Ejecutivo, nosotros no podemos decir si las tarifas tienen que subir el 10, 20, 50% o tienen que bajar; si el gobierno se tiene que financiar ante el déficit del 2,5% de PBI que plantea en deuda local, con bonistas locales y cómo se va a financiar en moneda extranjera, cómo se va a financiar con emisión monetaria”.

Al respecto, el diputado reflexionó sobre por qué acordaron acompañar el acuerdo de la manera que lo harán: “Es de irresponsables llevar a la Argentina al default, porque significa que el Estado entra en cesación de pagos, pero será la quiebra de muchas empresas privadas. Entonces, cuando nos hicimos cargo no preguntamos quién tomó la deuda. Cuando uno asume el gobierno, se asume sin beneficio de inventario, entonces le tenés que hacer frente a las cuestiones, después discutimos la parte de si Mauricio Macri es responsable o culpable de una deuda porque hay mucho para discutir ahí”.

Para finalizar, Buryaile destacó que “la historia de la deuda en Argentina no empezó con Mauricio Macri. De hecho, hoy la Argentina debe 360 mil millones de dólares y el FMI hoy es el 12, 13% de la deuda total de Argentina. Entonces, el problema de la Argentina es que no tiene productividad, hace más de 10 años que no genera empleo privado, vamos a seguir sistemáticamente con este esquema”.