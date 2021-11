Bullrich polémica: ¿por qué no usan microdatos para buscar al que no se vacunó?

Patricia Bullrich volvió a quedar envuelta en una nueva polémica al sostener que es necesario utilizar los 'microdatos' poblacionales que tiene el Estado para ir a buscar puerta por puerta a las personas que no se vacunaron.

La presidenta del PRO y exministra de Seguridad de Mauricio Macri realizó estas declaraciones en el programa que el periodista Jonatan Viale tiene en La Nación+.

Durante esa entrevista, criticó nuevamente con dureza al gobierno de Alberto Fernández por el manejo de la pandemia y ante la posible llegada de la variante Ómicron al país.

"En la campaña electoral fueron a los padrones a ver quien no había votado y los fueron a buscar casa por casa. Lo hicieron en muchos distritos. ¿No podés ir casa por casa a buscar a la gente que no se vacunó?", expresó la exministra de Seguridad del gobierno de Mauricio Macri.

"Mucho microdato para las elecciones y poco para la salud de todos los argentinos, ¿para eso no usan el microdato?", se preguntó.

"Las elecciones son importantes, pero ¿para esto no utilizan el microdato? Si todos tenemos en el celular cuando nos dieron la dosis, quien se la dio y quien no. ¿Por qué no hacen una campaña masiva de ir a buscar a todos y a cada una de las personas que no se vacunaron?", completó.

Si bien la vacuna contra COVID-19 no es obligatoria en Argentina y su colocación es optativa. El Gobierno nacional implementará el pase sanitario para alentar a que la población se inmunice con la finalidad de darle batalla a la pandemia que azota al mundo entero.