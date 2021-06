Bosques, agua y especies en extinción: las cámaras térmicas también sirven para cuidar el planeta

Mediante cámaras térmicas se supervisa y emiten alertas sobre actividades irregulares en los mares y bosques, también se monitorea el crecimiento de crías de especies a punto de extinguirse. Eso y más puede realizar esta tecnología para cuidar el medio ambiente.

Una de las principales empresas que las fabrica colabora estrechamente con distintas entidades para lograr estos objetivos. Por ejemplo, en Argentina, Dahua Technology trabaja en la reintroducción del yaguareté en los Esteros del Iberá, monitoreando 24/7 los animales para que puedan reproducirse, el primer proyecto a nivel mundial que intenta traer de vuelta a esta especie. “Se instalaron aproximadamente 40 cámaras térmicas y alrededor de 60 PTZ (domos) en un perímetro cerrado de 25 km2. Los domos dual son térmicos -detectan la temperatura- y las cámaras poseen definición 4K, que se utiliza de día. De noche trabajan con la cámara térmica para identificar los objetivos” comenta Juan Pablo Coletti, Latam Director Of international Strategy Partners de Dahua Technology, a cargo del proyecto junto a integradores locales.

Pero también hay otros proyectos en el mundo. En China, “su país natal”, Dahua Technology está involucrada con la gestión de aguas, haciendo hincapié en el cuidado de este recurso finito. Sus sistemas controlan la actividad dentro de las áreas marítimas prohibidas, otras regiones pesqueras, puntos de desembarco en muelles y mercados mayoristas de productos acuáticos. Al combinar la inteligencia digital con el cumplimiento in situ se logran respuestas en tiempo real que contribuyen a una gestión más cuidadosa y responsable de estas masas de agua críticas.

Las cámaras térmicas sirven igualmente para el control de incendios forestales. Un caso es el del Gran Cañón Yarlung Zangbo, el más grande y profundo de la tierra. El terreno de la superficie forestal del cañón es compleja, empinada y profunda, con recursos ecológicos de vegetación preciosos y diversos, y es muy difícil de proteger. “En este caso, Dahua Technology ayudó a construir un sistema de supervisión de incendios inteligente que protege los bosques a través de tecnología digital. Basado en imágenes térmicas, el sistema ofrece una supervisión a larga distancia de 360° y una protección sin interrupciones las 24 horas, todos los días del año, para preservar los vastos bosques y las exuberantes montañas.” explicó Franky Su, Country Manager de la empresa para Argentina y Uruguay.

En tiempos difíciles donde el foco de los recursos no siempre tiene en cuenta la sustentabilidad, la acción con iniciativas de Responsabilidad Social Empresarial se vuelven claves para que las marcas se posicionen ante las grandes problemáticas globales y puedan aportar desde su I+D, en conjunto con organizaciones no gubernamentales y otros actores de la sociedad. “En los últimos años, Dahua Technology ha desarrollado e implementado sistemas que pueden promover los objetivos de sostenibilidad, al participar en uno de los esfuerzos humanos más cruciales de nuestro siglo. Hemos adoptado medidas importantes en la batalla contra la extinción de las especies, contra los incendios forestales y en la protección y la conservación de los recursos hídricos.” finaliza Franky Su.

Acerca de la tecnología Dahua:

