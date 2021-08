¿Beneficios para vacunados? La idea que evalúa el Gobierno

Este sábado la ministra de Salud, Carla Vizzotti, habló sobre la campaña de vacunación contra el COVID-19 y afirmó que no se descarta aplicar algún tipo de reglamentación para que las personas se vacunen e incluso ventajas para aquellos que sí lo hicieron.

En declaraciones radiales, la funcionaria se refirió a la posibilidad de que exista la vacunación obligatoria en el trabajo. "No descartamos una norma", aseguró.

Por otro lado, declaró: "Para quienes eligieron no vacunarse, vamos a trabajar para fortalecer la confianza. Tiene que haber ventajas para quienes eligieron vacunarse". Y no sería nada raro, ya que es una medida que se ha adoptado en diferentes partes del mundo con el objetivo de avanzar y alcanzar la inmunidad total.

Desde regalar cerveza en Estados Unidos a exigir tener las dos dosis de las vacunas para entrar a determinados países, las estrategias de los gobiernos se multiplican para hacer frente a la pandemia. En nuestro país, por ejemplo, hay localidades como Monte Hermoso que optó por sortear un auto entre las personas inoculadas.

Sin embargo, Vizzotti aclaró que todavía no es el momento de aplicar beneficios o normas. La ministra destacó que la vacuna "no es obligatoria por el momento, por la urgencia y porque la oferta no satisface las necesidades de demanda. Apuntamos a que la mayoría de las personas decida vacunarse".

A su vez remarcó que "no estamos en una instancia para responder si va a haber alguna reglamentación respecto a quienes no decidan vacunarse. No estamos en esta instancia, pero no la descartamos".

En esa línea, la titular de la cartera sanitaria insistió en que el virus llegó para quedarse. "Hay que saber que el virus no va a desaparecer y vamos a seguir teniendo muertes", aseguró. Es por eso que defendió las restricciones para el ingreso de personas desde el exterior, ya que según Vizzotti permitieron retrasar la circulación comunitaria de la cepa Delta, más contagiosa que las anteriores.

A pesar de las nuevas flexibilizaciones que rigen desde este sábado, la ministra destacó que esas decisiones fueron acertadas y agregó que "agosto será el mes de las segundas dosis" para continuar avanzando con la campaña de vacunación.