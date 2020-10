Bariloche pidió reiniciar la actividad turística

El el programa El Interactivo que se emite por Facebook de El Ciudadano, Gabriel Landart y Virginia Rizzi hablaron con el intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso, con respecto del pedido al Gobierno rionegrino poder iniciar la experiencia piloto de reapertura turística la semana próxima tras las pérdidas económicas por la pandemia de coronavirus.



Gennuso le manifestó a la gobernadora Arabela Carreras la intención de comenzar con la prueba piloto la semana próxima, aunque la respuesta depende de la evolución de la situación sanitarias con respecto a eso el intendente manifestó: " Desde hace mucho tiempo queremos mover la actividad económica con nuestro fuerte que es el turismo, queremos tener nuestra prueba pilo con gente de la provincia antes de recibir visitantes del resto del país".

El Plan de Apertura Gradual del Turismo propone recibir a 1.000 residentes rionegrinos por un período máximo de una semana, que lleguen en vehículos particulares, que cuenten con un permiso extendido por el Municipio y que no se podrán alojar en viviendas de particulares y tampoco en casas de familiares que estén habitadas.



"Los visitantes deberán cumplir las normas preventivas, los horarios y las habilitaciones que rigen para los residentes locales, tanto para la vida cotidiana como para las actividades recreativas y deportivas al aire libre".



"Además los turistas que comiencen a llegar a Bariloche no deberán aislarse ni antes ni después de la visita, salvo en caso de presentar síntomas o ser contacto estrecho de algún paciente diagnosticado con COVID-19".



Gennuso recordó que "también deberán contar con un seguro contra el COVID-19 que les brinde protección en caso de tener que aislarse por una posible cuarentena para no pagar los alojamientos en ese lapso".

Los turistas que lleguen lo harán en sus autos particulares. No deberán aislarse ni antes ni después de visitar la ciudad, pero sí deberán contar con un seguro contra el Covid, que cubra el alojamiento si contraen el coronavirus y deben permanecer aislados.

"Esto incluye a grupo de familiares convivientes, con respecto a los estudiantes, dependemos de la vuelta a clases de los estudiantes, eso es realmente preocupante ya que muchos trabajadores dependen del turismo estudiantil".

Con respecto a la emergencia en sector turístico dijo:"Se declaró, pero no se promulgó la ley, si no hubiésemos recibido la ayuda de Nación la situación hubiera sido más crítica. Es un paliativo pero no cubre las necesidades".

Por último, el funcionario reconoció que las ayudas del Gobierno nacional "atenuaron el impacto de la crisis en el sector", aunque advirtió que las mismas "no se pueden prolongar mucho más tiempo y hay que empezar a buscar una salida".

Reviví la entrevista completa realizada en El Interactivo al intendente de San Carlos de Bariloche, Gustavo Gennuso.