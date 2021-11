Aseguran que el Gobierno no pudo retener "la esperanza de cambio"

El analista político Eduardo D’Alessio analizó el contexto electoral, el impacto de los resultados y el futuro inmediato, luego de que el kirchnerismo festejara tras perder su quórum en el Senado de la Nación y en casi todas las provincias.

En el programa En la mira de FM 91.7 el especialista consideró que "el Gobierno la pasó mal durante sus dos primeros años de gobierno, la pandemia, la deuda o lo que sea, pero evidentemente no ha podido retener esa esperanza de cambio que logró cuando ganó las elecciones".

De esa forma, el analista hacía referencia a la consolidación de la oposición en casi todo el país y la pérdida histórica del quórum en la Cámara alta.

D' Alessio consideró que parte del problema del Gobierno nacional es que "ha seguido concentrado en fidelizar a su propia tropa del núcleo duro y ayer los festejos eran para ese núcleo duro".

En relación a ello, advirtió que "incluso parte de quienes los deben haber votado han quedaron consternados por no haber llegado a ganar las elecciones; tener un presidente, o un ministro, que está festejando, debe haber producido cierta frustración. Un manual de comunicación dice que no se debe perder la sonrisa, pero todo tiene sus límites".

El futuro

D'Alessio repasó las medidas adoptadas por el Gobierno nacional de las elecciones PASO a las generales para intentar remontar resultados y aseveró que ninguna de ellas pueden mantenerse en el tiempo.

Al respecto a estas políticas, el profesional manifestó: "Fue con mucha presión de corto plazo, mucho dinero que no se puede reproducir en el tiempo, control de precios que no se pueden reproducir en el tiempo, prohibición de despidos que no se pueden extender en el tiempo".

Finalmente, el analista desafió: "Hay que ver si el Gobierno entiende que, para una proyección de mediano plazo, hay que cambiar un control de precios por un incentivo a la inversión; y cambiar la prohibición de despidos por un incentivo a la toma de mano de obra. Si esto no se produce, creo que estaremos en complicaciones porque las medidas de corto plazo son eso, de corto plazo".