ARA San Juan: "Esperamos que la Justicia funcione para todos por igual"

Este miércoles, Mauricio Macri recusó al juez que interviene en la causa y pidió nueva fecha de indagatoria. Al respecto, Claudio Rodríguez, hermano de Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del submarino ARA San Juan, expuso que los familiares consideran que el ex mandatario quedó vinculado de manera directa cuando en una computadora de la Agencia Federal de Inteligencia de Mar del Plata se encontró material que lo nombra de manera específica.

En el programa En La Mira de FM 91.7, Rodríguez relató: "Le decían, por ejemplo, señor Presidente la ciudadana Marcela Moyano (mi cuñada) cuando vaya a verlo la semana que viene le planteará esto, esto y esto".

El espionaje

En ese sentido, consideró que "el espionaje existió, por eso tiene las pruebas el juez y lo cita para explicarle todo lo que encontraron en el CPU. Estamos buscando a quién dio la orden del espionaje. Lo que tiene que hacer él (Macri) es tratar de explicar que no dio la orden, si es que no la dio, no entendemos por qué se niega a defenderse".

Hernán Rodríguez, uno de los tripulantes del ARA San Juan.

Para enfatizar sobre la existencia del espionaje, Claudio Rodríguez contó que una integrante del Ejército Argentino se hizo pasar por hermana de Hernán y que, entre otras cosas, creó un perfil de Facebook con fotos con banderas que decían 'Hernán volvé'.

"Y en las reuniones comenzaron a aparecer personas que también se hacían pasar por familiares y pertenecían a la AFI", agregó.

El estado del ARA San Juan

Además, el hermano del maquinista Hernán Rodríguez aseveró que Macri tiene responsabilidad, al igual que el gobierno anterior, porque "cada 18 meses el submarino debía ir a reparación de ajuste y llevaba 45 meses sin hacerlas. El ARA San Juan tenía 33 fallas y por falta de presupuesto o lo que sea no lo mandaron al taller".

Sobre esta situación, relató: "Estaba enojado mi hermano y decía 'el fierro no da para 40 días'"

En perspectiva del futuro, Rodríguez reflexionó: "Esperamos que la Justicia funcione para todos por igual"