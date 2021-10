Apoyos prudentes al plan agroindustrial del Gobierno nacional

El sector más dinámico de la economía argentina, y a la vez el que más dólares aporta a través del comercio exterior, se mostró aliviado ante el programa de impulso de la agroindustria. Protagonistas de una relación siempre tensa con los gobiernos peronistas, acostumbrados a señalamientos pocas veces gratos, esta vez señalan lo que está bien sin ocultar que todavía hay muchos problemas por resolver, y factores de profundos desequilibrios que ni siquiera son tenidos en cuenta desde los despachos oficiales.

Carlos Iannizzotto, presidente en ejercicio de licencia de la Confederación Intercooperativa Agropecuaria (CONINAGRO) por estar desembarcando en la política, ya que es precandidato a diputado nacional por Mendoza por el Partido Federal, dejó su análisis en diálogo con FM 91.7: “Lo vemos con buenos ojos”, fue su primera reflexión, agregando: “Esto es un punto de inicio, y este programa presentado tiene muchos puntos positivos, pero tiene mucha tela para cortar todavía, porque está muy bien señalado que queda resolver todo el tema logístico, el tema federal, el tema burocrático, el tema de muchas economías regionales que necesitamos un trato diferente por nuestras características”.

Al referirse a los puntos que resuelven problemas, puntualizó: “El plan presentado va hacia una clave única de exportación, y que con el IVA se puedan pagar ganancias, cosa que consideramos muy importante”, mientras que en otro terreno remarcó: “Pero hay que avanzar sobre el tema de los derechos de exportación, que no está suficientemente claro. Nos parece que tienen que ser reemplazados por ganancias, y todo el tema logístico y el tema conectividad me parece que hay que profundizarlo más, incorporarlos decididamente con beneficios para que el sector exportador, sobre todo del interior, sea mucho más potente”.

Las claves del plan

El proyecto oficial, que postula aumentar en gran número el caudal exportador agroindustrial, a la vez que pone una meta muy ambiciosa de creación de empleo, tiene algunos puntos clave, que el dirigente ruralista enumeró de esta manera: “Este proyecto de ley quiere alentar un aspecto que es el de la calidad de semillas, alentar el tema de fertilización para tener más rendimiento, quiere mejorar todo lo que se refiere a la parte impositiva para la exportación, tiene un perfil determinado interesante”, mientras dejó en claro que “el tema laboral, logístico y financiero de preexportación, esto no lo toca”.

Como balance, recalcó: “Como dije al principio, lo avalo, pero tiene mucho aroma a Pampa Húmeda, me parece que hay que orientarlo más –más allá de que CONINAGRO lo quiso hacer y muchas cosas aceptaron- tenemos que darle una orientación al tema economías regionales”.

Yendo más en profundidad, destacó: “En la Pampa Húmeda no hay un problema laboral tan grande, porque no son producciones intensivas en mano de obra, por lo tanto, el impacto es menor, pero tenemos que buscar alternativas de contrataciones que no vayan en desmedro para nada el trabajador”, y lo ejemplificó marcando: “Un campo de 500 hectáreas en la pampa húmeda puede tener tranquilamente dos o tres empleados nada más, con lo cual, el impacto de la mano de obra es sustancialmente distinto a lo que es para las economías regionales”, que son muy intensivas en el empleo de mano de obra, por sistemas de cosecha mucho menos tecnificados, y labores culturales que en su mayoría se traducen en brazos de hombres.

Para los productores, entonces, el beneficio fundamentalmente es el de establecer una cuenta única para el comercio, y que el tema del IVA sea utilizado para pagar ganancias. Esto es así, según Iannizzotto, porque “se demora mucho la acreditación de del IVA en las empresas, por lo tanto, estamos exportando impuestos”, entonces habría beneficios en la parte impositiva, aunque también podrían sumarse beneficios en la parte de créditos blandos para poder renovar cultivos, y también para tener mejor calidad de semillas y menos costos para para sembrar”.

No es menor, porque ese porcentaje equivale quizás a un 15%, o un 20% del costo de los productores mendocinos. “Por lo tanto, aquí hay que tener una mirada más amplia y bueno, ojalá que podamos llegar al Congreso y podamos tener esa visión de la economía federal, teniendo en cuenta que somos economías intensivas, que cada cinco hectáreas tenemos una persona, mientras que cada 400 hectárea tienen una persona en otras regiones”, agregó el dirigente.

Pero, además de reclamar mejoras en el tema laboral, también señaló: “El tema logístico es fundamental en lo que respecta a establecer una conectividad con el resto de la nación. Tanto en puertos del Atlántico como puertos del Pacífico manejamos otros costos, y esto nos va a sacar muchas veces de la cancha”.

Exportación de vino

Yendo puntualmente a la industria madre mendocina, Iannizzotto manifestó: “Así como tiene que haber una política de exportación programada –y esto se orienta hacia eso, para eso va al Congreso, para mejorarlo–, no abarca una política de importación, para justamente complementar”.

Justamente, la política de importaciones está en agenda por la falta de vidrio para embotellar, que se vio fuertemente afectada por un incendio en la principal empresa, y la importación de botellas es casi imposible. “El tema particular de vidrio, que lo podríamos poner en la problemática de insumos, es un tema muy interesante para abordar, que no está tocado por este proyecto de ley, y tenemos varios problemas vinculados a la tasa de estadística que se cobra, a temas burocráticos, y a la brecha cambiaria que hoy existe, que impide fluir en las importaciones, porque hay un problema del dólar y un problema también que incentiva la especulación, y todo esto hace un combo que incide en el tema de insumos”.

Concluyó, entonces, con que “tenemos que avanzar con un proyecto aparte y que tiene alto impacto en la producción y en el empleo, pero tiene que ser consensuado para que de esta manera veamos qué parte de la industria nacional no se toca, o si se toca se fortalezca, porque muchas veces la importación viene a fortalecer y no a debilitar”.