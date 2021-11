Amante condenada por extorsión: le exigía plata para no delatarlo

El Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional 22 condenó el viernes pasado a una mujer a tres años de prisión en suspenso por extorsionar a su amante y obligarlo a transferirle dinero a cambio de que ella no le cuente a la esposa los encuentros íntimos que mantuvieron.

Un hombre le entregó 55 mil pesos a su amante, quien bajo amenaza de con contarle a la esposa sobre la relación amorosa clandestina que tenía con la víctima, obtuvo el dinero.

Además, el juez de la causa agregó a la condena la obligación de la mujer de abstenerse de promover todo tipo de contacto por cualquier medio con el querellante, su familia y entorno.

Los mensajes extorsivos eran mediante WhatsApp y la víctima le entregó la suma de 55 mil pesos a través de tres transferencias bancarias mediante la utilización de frases de tono amenazante.

La acusada asustaba al hombre con revelarle a su pareja de sus encuentros íntimos y de divulgar los audios que intercambiaron en su ámbito laboral.

Transferencia de dinero

El pago del dinero de las extorsiones se realizaron en tres transferencias bancarias, la primera (de 5 mil pesos) fue luego del 26 de marzo de 2019 coordinaran un "encuentro íntimo que no se concretó, por lo que la imputada comenzó a enviarle mensajes de whatsapp solicitándole que por lo menos le abonara el Uber que ya había abordado porque si no le contaría de sus encuentros a su mujer".

Dos días después, el hombre recibió un mensaje en el que la imputada "le manifestaba que necesitaba dinero urgente porque su padre estaba enfermo".

"Lleguemos a un acuerdo, vos me depositas tanta plata y yo borro todos los mensajes, audios y me olvido del Facebook de tu mujer, no te jodo más", prometió ella, pero no cumplió. Allí recibió 15 mil pesos.

El 1 de abril, la imputada –otra vez por whatsapp- "le hizo saber que su padre había fallecido, que necesitaba dinero para el velorio y que no había borrado los mensajes y audios que tenía".

El hombre accedió y le transfirió 35 mil pesos, creyendo que todo terminaría allí, sin embargo, no fue así, puesto que una semana después "la imputada le volvió a escribir, diciéndole que necesitaba dinero hasta que encuentre un trabajo".

Ante la negativa del hombre, ella le advirtió: "fijate cuánto vale mi silencio".

El fallo no explica qué ocurrió a nivel personal con la víctima, no obstante sí consigna que tras ese último episodio realizó la denuncia y la causa llegó a la etapa del juicio oral.

Todas estas conversaciones junto con los movimientos bancarios fueron incorporados a la causa para demostrar cómo había sido la maniobra.

Si bien la condena a la mujer es a tres años de prisión en suspenso no irá detenida), si debe cumplir una serie de reglas de conducta y debe pagar el costo del proceso.

Además, debe abstenerse de tener todo tipo de contacto por cualquier medio con el hombre, su familia y su entorno.