Amado Boudou: "No me cambia mucho volver a la cárcel"

Amado Boudou, exvicepresidente de la Nación, criticó duramente a la Corte Suprema, luego de que ésta ratificó su condena a 5 años y 10 meses de prisión por la causa Ciccone.

"Es otro baldazo del sistema del Poder Judicial sobre la República y la democracia Argentina" manifestó. Además, acusó que el máximo tribunal no escuchó las argumentaciones de los juristas y académicos que apoyaron su pedido para que se revise su condena.

"Hay una fuerte avanzada para que yo vuelva a prisión. En el último tiempo, días antes de que salgan las sentencias, los jueces hablan por los grandes medios y hacen anticipación, así que ya sabía lo que iba a pasar. Salvo la posibilidad de leerle un cuento a mis hijos y levantarme con ellos y estar cerca de Mónica, no me cambia mucho volver a la cárcel", expresó.

"No hay una justificación o un por qué; lo que la Corte dice es 'no queremos opinar'; quizá sea porque en la Corte no hay ningún penalista; no sé", respondió Boudou, en diálogo con radio Rivadavia, cuando le preguntaron las razonas del fallo del alto tribunal, que el viernes último rechazó el recurso presentado por el exvicepresidente.

Boudou sostuvo que el máximo tribunal del país, con su decisión, eligió no tener en cuenta "dos opiniones muy importantes en términos técnicos", que son las de Zaffaroni "explicando por qué no había delito" y la de "Julio Maier sobre las declaraciones bajo el sistema del arrepentido".

Además, remarcó que la imprenta "finalmente terminó en manos del Estado", una condición que Boudou aseguró haber defendido siempre.

"Hubo una parodia de juicio oral y parodia de sentencia para convalidar una sentencia mediática que ya estaba en el 2012, que tiene que ver con tratar de sacarme a mí de la cancha", declaró el exfuncionario y señaló a modo de ejemplo: "Cuando hay una sentencia de 900 páginas es porque muy bien no se puede explicar".