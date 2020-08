Alfredo Cornejo: “Sólo un estado de sitio permitiría esto”

El diputado nacional por Cambia Mendoza y exgobernador provincial, Alfredo Cornejo, habló sobre el pedido que le hará llegar al Gobierno Nacional para eliminar las restricciones interprovinciales.

El objetivo de esta medida es ayudar a aquellas personas que tienen seres queridos en estado grave de salud y poder dar la oportunidad de despedirse, evitando una muerte en soledad de los pacientes. “He presentado un proyecto de declaración donde pedimos que se empiece a evaluar en la práctica, hay que evitar casos como los que se han visto de esa chica de Córdoba que su padre no la pudo visitar, o de las chicas que no pudieron ver a su padre en San Luis antes de morir y así sucesivamente. Hay una serie de controles, en algunas provincias más que en otras, que generan situaciones como estas.

A su vez, el legislador agregó: “Digamos las cosas como son, todos estos controles entre provincias están prohibidos. Todas estas restricciones, solo un estado de sitio permitiría esto. El Estado nacional no quiso dictar un estado de sitio, porque es políticamente incorrecto hacerlo y se han buscado una serie de vericuetos para poder hacer estos controles, que la población soporta en función de un bien común que es la salud. Pero en materia constitucional no se puede restringir la libertad de circulación de las personas."

Reforma judicial

A la hora de brindar su opinión sobre el tratamiento de la reforma judicial este jueves, en el Congreso de la Nación, Alfredo Cornejo declaró que “creo que la Argentina no tiene salida sino tenemos un gran acuerdo sobre la política económica. No hay chances de que nos vaya bien, de que crezcamos 20 años seguidos como necesitamos para sacar a mucha gente de la pobreza, para darles oportunidad de trabajo, de educación, de trabajo decente y genuino, no planes de empleo, sino se hace un acuerdo sobre la economía."

Además agregó: “Se necesita una reforma laboral para que haya más empleo, no es la robótica la que nos está perjudicando en la Argentina, si bien es cierto que quita empleo, que es un fenómeno mundial como cualquier revolución tecnológica, lo que nos está quitando empleo es la rigidez para tomar empleo que tienen las empresas y que se retraen de hacerlo, aunque muchas de ellas necesiten tomar empleo. Se necesitan reformas de mucho tipo previsionales para cubrir los problemas previsionales que tenemos, que algunos son con raíces judiciales muy fuertes. Todas esas cosas no se pueden hacer si no hay acuerdo con la oposición."