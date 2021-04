Alerta en Mendoza por el conflicto que paraliza Neuquén

El serio conflicto gremial que lo tiene acorralado al gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez (foto), y por el cual quedó afectada toda la provisión de combustibles en la zona de la Patagonia Norte, ya es materia de preocupación para los empresarios mendocinos.

Es que el reclamo que ha paralizado prácticamente a esa provincia ahora necesariamente tendrá serias consecuencias ante la cercanía de los días más fríos del año debido a la baja producción de combustibles clave como el gas. Por cada día de un paro que ya lleva dos semanas se deja de producir la misma cantidad de gas para alimentar a todo el país durante más de 2 días.

Una vez más desde la Unión Comercial e Industrial de Mendoza, UCIM, levantaron la voz de alerta ante una nueva situación que al parecer no es bien entendida a nivel nacional y que tendrá serias consecuencias para todos los argentinos que por el momento lo único que leen y escuchan es sobre la segunda ola del coronavirus.

Sin embargo, al reclamo de aumento salarial de un 40 por ciento de los trabajadores de la salud de Neuquén ayer domingo se conoció la nueva oferta que está tratando de asegurar Gutiérrez quien estaría preparando un proyecto de ley de financiamiento para brindar un incremento, para esos sueldos básicos, de un 53 por ciento.

Mientras tanto, el daño ya está hecho a manos de los gremialistas que, si bien poseen razón en la génesis del reclamo, la forma ha llegado a paralizar la joya con la que tanto se llenaron la boca distintos funcionarios de turno en la República Argentina: Vaca Muerta.

Pero desde la entidad empresaria y comercial mendocina, presidida por Daniel Ariosto, el mismo domingo manifestaron su preocupación señalando que “lo que pasa en Neuquén en días como los que vivimos, muestra de manera ejemplar lo que sucede en el país siempre, con todo”.

Casi 30 cortes de ruta mantienen prácticamente paralizada la actividad petrolera de esa provincia y complican el abastecimiento de combustible en toda la Patagonia Norte.

Los bloqueos comenzaron cuando grupos internos de la rama salud de la Asociación de Trabajadores de la Salud, ATE, desconocieron un acuerdo salarial con el Gobierno provincial.

“La metodología ha provocado pérdidas acumuladas que ya superan los USD 30 millones y cada vez es más difícil el traslado de insumos para las maquinarias que operan los pozos y para el personal, que tampoco puede ser relevado. En cuanto a la producción, se registra una pérdida de unos 3 millones de metros cúbicos y alrededor de 5 mil barriles de petróleo diario. También hay alrededor de 3 millones de metros cúbicos diarios de producción comprometidos para el Plan Gas que no estarán a tiempo para el invierno”, detallaron desde UCIM.

Pero en este conflicto se pueden distinguir aspectos que pintan a la Argentina de cuerpo entero: “Lo que pasa de la General Paz para acá no existe. El conflicto aparece como secundario a nivel nacional, el Gobernador de esa provincia ha sido abandonado a su suerte y la parálisis de Vaca Muerta, la principal formación de hidrocarburos no convencionales de Argentina, aunque posee una innumerable cantidad de consecuencias de altísima complejidad social y económica, incluso de impacto en la Nación, no es visto más que un conflicto provincial, en donde la política termina pesando más que el sentido común”, destacaron.

La dirigencia empresarial mendocina tiene sus razones para concluir que tendremos un invierno muy complicado: “No podemos administrar la energía de una manera racional. A raíz de los bloqueos, en el invierno habrá por lo menos 380 millones de metros cúbicos de gas que no estarán disponibles ya que se dejan de producir 25 millones de m3 diarios. Equivale a más de 2 días de consumo en todo el país”.

“Las empresas productoras calcularon que reemplazar los 380 millones de m3 le costará al Estado US$190 millones. Y advierten: cada día de paro, sale US$13 millones más. Reemplazar la producción local de gas con más importaciones o quema de combustibles líquidos es muchísimo más caro. La situación impide la puesta en producción de nuevos pozos indispensables para abastecer las necesidades de gas y petróleo en el próximo invierno”, analizaron.

Respecto al actuar de los representantes gremiales que actúan impunemente consideraron que, “enn total, están bloqueadas más de 30 puntos en las rutas lo que impide el normal traslado de los trabajadores y de los equipos de las empresas a los yacimientos. Esto produce que un reclamo que puede ser justo, en un contexto de pandemia y de crisis del sistema sanitario, en principio, sea trasladado a un ámbito que no está directamente relacionado y que se ve profundamente afectado sin razón aparente”.

Insistiendo en que el problema de la inflación deja muy atrasados los salarios y genera inequidad, marcaron que “los trabajadores esenciales no son bien reconocidos y tienen salarios atrasados respecto a la inflación que se vuelve acuciante para los que menos tienen e incluso a los profesionales que desde hace más de una año están dejando, en muchos casos, hasta la vida en la lucha contra la COVID”.

Esto no ayuda mucho a salvar a la crisis económica actual, ya que, como se sabe, los inversores extranjeros nos ven como territorio riesgoso: “La falta de reglas del juego claras, los permanentes cambios de escenario económicos, jurídicos y políticos, las faltas de garantías y los conflictos sociales que no pueden ser manejados por las autoridades, espantan a todos los inversores y producen que los que ya invirtieron se vayan del país, en la primera oportunidad que encuentren”, explicaron desde UCIM.

"Vaca Muerta representa para los argentinos un recurso valioso para crecer y desarrollarnos. Necesita inversiones para desarrollar este potente recurso, generando empleo argentino, desarrollo de conocimiento y de cadenas de valor asociadas, para tener gas y petróleo local a costos accesibles y lograr el autoabastecimiento energético”, afirmó por su parte en una carta la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos.

“Neuquén y el país necesitan la resolución de este conflicto lo antes posible. Las empresas y trabajadores necesitan volver a trabajar. La producción, el comercio, los servicios necesitan ponerse a tono para superar la parálisis que ha generado la pandemia mundial”, aseguraron los empresarios de Mendoza.

Claro, el sistema de salud necesita volver a su lugar y recuperar su poder adquisitivo, al igual que todos los trabajadores.

Los inversores necesitan volver a recibir ganancias para reinvertir en nuevos negocios y ver asegurados sus fondos.

“Para todo esto necesitamos que el país funcione en serio; que la economía funcione finalmente; que la política se desarrolle en los espacios que debe desarrollarse; que las negociaciones salariales se lleven a cabo en los espacios que deben llevarse a cabo y que la actividad productiva vuelva a ponerse de pies para que Argentina pueda ponerse de pie también”, concluyeron.