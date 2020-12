Alejandro Korol admitió su encendido amor en Mendoza

Desde el viernes Mendoza cuenta con la presencia de Alejandro Korol, periodista, humorista y protagonista de su nuevo show que están disfrutando consumidores del vino argentino de distintas localidades del país.

El personaje con fuertes raíces en la provincia cuyana, puntualmente en el departamento de Godoy Cruz, visitó San Martín por primera vez en su vida, condujo un maravilloso acto de degustación de productos de 5 bodegas locales y animó desde el humor a quienes, copa en mano, aprendieron un poco más de la noble bebida.

Poco después de haber brindado su espectáculo “Vino con humor”, en el Templo del Vino Bonarda, en el Centro de Congresos y Exposiciones Francisco, en el Parque Agnesi de San Martín, Korol manifestó su agradecimiento por haber conocido al departamento del Este mendocino. Fue durante el asado en el que fue agasajado en Alto Verde, en la Bodega Familia Garavaglia.

Destacó que “el mundo del vino primero me abre puertas para conocer gente, de distintos lugares de Argentina, en este caso de San Martín, que es la primera vez que vengo, más allá que he venido muchas veces a Mendoza, descubriendo el Bonarda en su propia casa. Ya lo conocía pero no es lo mismo disfrutarlo aquí”, valoró sentado en la cabecera de la mesa bien regada con distintos tipos de caldos.

“El vino son momentos y uno de ellos fue el que viví en el Templo del Vino que es un espacio muy interesante desde la estructura y de la conexión que se genera con el público”, apuntó. El Templo del Vino es un anfiteatro con techo abovedado y que en el suelo semeja la forma de un foro romano excavado en la tierra y desde el cual, desde cualquier punto, en cualquiera de sus rincones, basta con hablar con un tono de voz normal para ser escuchado con nitidez, desde el punto más alejado.

Korol resaltó que “disfrutar a la gente tomando vino, escuchando, viendo, compartiendo y aprendiendo de los productores locales me genera un estado de agradecimiento que me hace crecer. Y ese lugar es muy apto para este tipo de experiencias”, acotó.

Voz directa y sangre tinta

Concentrado en el tópico de la comunicación del vino “que a mí me encanta, porque yo vengo del mundo del vino gracias a mi viejo que es nacido en Godoy Cruz, que tiene una gran pasión por el vino mendocino y argentino. Él nació en la década del 30 al lado de lo que era la Bodega Arizu y hasta el día de hoy me sigue transmitiendo, a sus 85 años, su amor por el vino”, contó del hombre llamado Abraham Korol.

“Tener sangre mendocina yo siento que también tiene un poco que ver con lo que estoy haciendo ahora. Porque un 70% del vino argentino viene de acá, de Mendoza. En realidad el apellido Korol es de origen ruso y allí es Karol que significa rey. Por lo que yo tengo sangre azul, color a tinta, porque es sangre de Mendoza”, ironizó con destreza.

Para el artista “comunicar al vino como yo lo hago es para acercar a la gente, desestructurando el mensaje para que llegue mejor al consumidor. Es contarle que esta es la Tierra del Bonarda, o que Luján es la Tierra del Malbec y me gusta comunicar tanto bodegas grandes como chicas o intermedias. A los pequeños productores, a la gente de la industria, a todo laburante del vino”.

“Mi misión es contar sobre la pasión y el trabajo que hay detrás de cada proyecto. Yo creo que a partir de una comunicación simple, clara, divertida, uno acerca al consumidor y me parece que es el momento de acercar y no de alejar. Porque cuando uno se metía con palabras raras creo que se hacía un poco más difícil hacer conocer al vino. Claro, cada uno lo comunica como quiere pero yo lo hago de una forma simple. Tratando de hacer un aporte a la industria”, explicó.

Además Korol ha hecho programas de televisión, de radio, con vino. Y eso, “comunicar el vino estoy a punto de complementarlo en MX Radio con un programa nuevo. Que empieza ahora en enero por streaming. Y que tendrá como título El Color del Vino Radio. Para mí es un placer comunicar el vino desde ese lado, desde un lugar desestructurado”, remarcó.

“Me parece que es el momento de acercar a la gente de forma relajada. Y hay que aprovechar esa capacidad que tiene el vino para abrir corazones. Y una de las formas de aprovechar eso es llegando a la gente en forma más directa. Mientras se produce el momento del disfrute. Respetando las distintas formas que hay para tomarlo. Hay que tomarlo como quieras. Si lo tomás con soda o con hielo eso no te excluye del mundo del vino”, defendió.

Y aseguró: “Por eso al vino hay que tomarlo como quieras, cuando quieras y con quien quieras. Me parece que al vino en este momento hay que ayudarlo, hay que compartirlo, desde la simpleza”.

Un bar de vinos

Contó además que “tengo ganas de abrir un bar de vinos, una vinoteca, un lugar donde haya degustaciones y que tenga la oportunidad de conectar vía streaming a consumidores de Buenos Aires con un enólogo de San Martín. Por ejemplo, no hace falta que Hugo Zamora venga a Buenos Aires para disfrutar de su conocimiento. Sería una buena forma de acercar a los hacedores con un bar de vinos”, consideró.

Observó que “a mí el mundo del vino me ha abierto puertas muy interesantes. Porque si bien uno puede difundir al vino también difunde a la gastronomía local, al turismo, generando un contacto con la gente. Por eso yo puedo hablar del vino y su cultura durante horas y horas, porque es algo que me apasiona”.

Admitió también tener ganas de trabajar por el Vino Korol “a través de un proyecto solidario. Por ahora no tengo definido de qué tipo de varietal o varietales sería. Pero algo tengo muy claro, que si es vino argentino vamos para adelante!!! Siempre con la albiceleste puesta, siempre…”.

Brindis

El hombre, bajo el cielo despejado de Alto Verde, mientras hacia el Norte y el Suroeste se observaban en los horizontes tormentas eléctricas, ensayó un emotivo brindis: “Brindo por mi viejo, por mi vieja oriunda de Gualeguaychú, por eso hay una mezcla entre carnaval y vino, por Argentina, por San Martín. Por los jóvenes apasionados por el vino que he conocido aquí y por la Tierra del Bonarda”, celebró batiendo con su derecha una copa con vino que instantáneamente levantó, inclinó 45 grados y de la cual sorbió un elegante trago. Después comenzó a prepararse para su próxima presentación en Mendoza.