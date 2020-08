Alejandro Fantino dio positivo de COVID-19

El periodista Alejandro Fantino confirmó que se contagió de COVID-19, este sábado a última hora.

Mediante un video que publicó en sus redes sociales, el conductor televisivo sostuvo: "Me gustaría contarles cosas más agradables pero les quiero comunicar que el sábado, alrededor de la una y media, dos de la madrugada, me empezó a doler atrás en el cuello y me empezó a picar la garganta. Apenitas un picor de garganta. Esta mañana (por el mismo sábado) me levanté y sentía lo mismo, una pequeña picazón de garganta y dolor corporal”.

Una vez que se enteró del positivo, Fantino se contactó con su médico personal y recibió las indicaciones correspondientes para mantenerse aislado. “Estoy bien, perfecto, no tengo fiebre, no tengo dolores, no tengo tos pero soy positivo de COVID, así que ahora, hasta que se me pase... Ojalá que sea pronto pero van a ser 14 días, de entrada. A cuidarme. Solo me tiran comida por debajo de la puerta, como en ‘El Penado 14′″, expresó el comunicador.