Alberto Fernández y el kirchnerismo, los blancos de Cornejo en las redes sociales

Alfredo Cornejo, diputado nacional y ex gobernador de Mendoza, se mostró muy molestó en las redes sociales contra Alberto Fernández y el kirchnerismo. El presidente de la Unión Cívica Radical criticó duramente al Gobierno nacional por los nombramientos en ANSES en plena cuarentena referida a diferentes gerentes y jefes.

"Alberto Fernández pidió al sector privado esfuerzo mientras apagó la economía. Pero la Anses, con sus oficinas cerradas, incorpora y nombra a cerca de 400 gerentes y jefes en todo el país. La pandemia está siendo usada para esconder las peores miserias del kirchnerismo." expresó el político.

Por otro lado, Cornejo brindó una entrevista al diario La Capital y allí continuó manifestando sus críticas al Estado expresando que "el gobierno venía sin plan, y la pandemia se lo dio".

"El actual oficialismo ganó las elecciones más por errores del gobierno que se iba que por méritos propios. El gobierno venía sin plan y la pandemia se lo dio, que por ahora es mantener encerrados a todos, evitando muertes. Quién puede no estar a favor de esto. Pero no hay que confundirse: esta es una situación que no puede durar más de una semana. La sociedad y la oposición le tienen que exigir al gobierno una salida inteligente de esta situación", señaló el diputado nacional.

También, el el gobernador mendocino habló de cómo debería ser la finalización de la cuarentena y dejó en claro que "debería ser con la menor ruptura de toda la cadena productiva, con mucha información sobre cada una de las personas, con testeos masivos, de manera tal de que podamos volver a la vida normal, económica y socialmente".

