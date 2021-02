Alberto Fernández sobre la Sputnik: "Ahora piden veneno para todos"

El presidente Alberto Fernández cerró, este martes, el encuentro de la Unión Industrial del Norte que se realizó en San Javier en Tucumán y en el marco de ese encuentro se refirió a la vacuna rusa Sputnik V.

“Hicimos frente a lo desconocido y volvimos a poner en marcha la economía”, señaló el presidente Alberto Fernández esta tarde durante su visita a la provincia de Tucumán, y a la vez llamó a “unir esfuerzos los que producen, los que trabajan y el Estado” con el objetivo de “cuidar al consumidor argentino”.

“Tenemos que garantizar que los precios internacionales no se vuelvan en desmedro de los argentinos”, expresó en la reunión con industriales y representantes de sindicatos del NEA y del NOA.

“Que la Argentina crezca, que los precios internacionales mejoren, que la Argentina exporte más; que todo esto, que es glorioso y venturoso, no se nos vuelva en contra”, advirtió Fernández y pidió “para terminar con este dilema hay que producir más y hay que cuidar el bolsillo de la gente".

El mandatario asistió al encuentro junto al gobernador de Tucumán, Juan Manzur; al vicegobernador Osvaldo Jaldo; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el canciller, Felipe Solá; y los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Trabajo, Claudio Moroni; y del Interior, Eduardo de Pedro.

"Los argentinos no buscamos una sociedad desigual en donde algunos ganen mucho y otros poco o nada, y cuando decimos queremos hacerlo mejor, y revisar quieren ver que queremos cerrar o destruir” enfatizó.

Finalmente concluyó con un comentario irónico sobre el ataque que recibió de algunas publicaciones acerca de las vacunas Sputnik.

“No me asustan los debates, me asustan las mentiras. Hace veinte días atrás era un envenenador serial a través de las vacunas que compramos y con las que estaba envenenando a la gente, ahora exigen que consiga veneno para todos, no sé cómo pasó”, manifestó.