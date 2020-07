Alberto Fernández sostuvo en una entrevista radial que el atentado a la AMIA "no fue un atentado contra la comunidad judía sino contra Argentina" y señaló que "mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos".

El próximo sábado se cumplirán 26 años del hecho, el jefe de estado habló con Dina Siegel Vann, Directora del Instituto Arthur and Rochelle Belfer para Asuntos Latinoamericanos pertenecientes al Comité Judío Estadounidense que se transmitió por radio FM JAI. "Argentina todavía está en deuda, mientras esa verdad esté irresuelta, no estamos tranquilos. Cada día que se acerca la conmemoración del atentado a la AMIA es un profundo pesar, un profundo dolor, porque no pudimos materializar el imperativo de Justicia", sostuvo el Presidente.

Además, el presidente argentino agregó que "esa es una deuda que tiene esta democracia para con la Argentina, no para con la comunidad judía solamente. Porque allí quedaron impunes autores de un hecho tremendo que en la memoria nuestra no se ha borrado".

El mandatario subrayó que Argentina hizo "mucho esfuerzo por tratar de sacar ese escollo de encima y avanzar, y lo intentó hasta el día de hoy porque no podemos quedarnos en paz con esto".

La nota completa: