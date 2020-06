El presidente de la Nación, Alberto Fernández, habló en un medio de Buenos Aires sobre el desarrollo del coronavirus en Argentina. Respecto a los últimos partes, en donde se notó un claro crecimiento en los contagios, el jefe de estado manifestó que le preocupa mucho este aumento en los casos sobre la zona del AMBA.

"Hay que restringir más el transporte y las salidas a correr", sentenció en declaraciones a Radio 10.

Según manifestó en la entrevista, el presidente mantuvo charlas con los ministros de Salud tanto de la Nación, como en Provincia y Ciudad y decidió que se reunirá con los gobernadores para determinar nuevas medidas respecto al aislamiento social, preventivo y obligatorio.

A la hora de hablar sobre la situación que atraviesa el Área Metropolitana, el mandatario sostuvo: "La detección, el testeo y el aislamiento están ocurriendo, y eso también implica el aumento de los casos. Ahora, también creo mucho en el relajamiento social. La gente siente que esto ya pasó, y no pasó nada. Tampoco es un problema de los barrios populares. El virus está distribuido en todos los barrios de Buenos Aires".

Como lo ha sostenido desde el inicio de la pandemia, Fernández reiteró que debido a la ausencia de una vacuna contra este virus, el único remedio es el aislamiento. Por otro lado, repudió los conglomerados que se observaron en el regreso de los runners a la actividad.

"Todos tenemos que llamarnos a la reflexión. Hubo gente que me contó que se reunió con dos o tres amigos y fueron a correr juntos. Eso es exactamente lo que no debe hacerse", manifestó, y agregó: "Esa misma noche le escribí a Horacio y le dije: 'Esto así no funciona'. Desde entonces tenemos un número creciente de problemas, y ya pasó una semana".

Sobre lo que analizo el presidente para dar batalla a esta pandemia y buscar aplanar la curva de los contagios, comentó la idea de "restringir aún más el transporte público y las salidas recreativas a correr. También de poner más controles. El problema ya no está tanto en la apertura de un negocio u otro, sino promover la salida generalizada de gente".