Alberto Fernández encabezó el acto central por la Independencia

Mediante videoconferencia, el presidente Alberto Fernández encabezó este jueves el acto central del del 204° aniversario de Declaración de la Independencia de la República Argentina, que se lleva a cabo en Tucumán, al que también fueron convocados gobernadores, empresarios, la CGT y la cúpula de las fuerzas armadas.

El mandatario se participó desde la residencia de Olivos, junto a los titulares de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Cámara Argentina de Comercio (CAC), la Cámara de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural, la Asociación de Bancos Argentinos (ABA) y la Bolsa de Comercio; como así también el titular de la CGT, Héctor Daer, y otros dirigentes de la central obrera.

En tanto, los 23 gobernadores y el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, también se sumaron de manera virtual.

Los actos conmemorativos, sin público, comenzaron ayer a las 23, con una gala en el teatro San Martín de Tucumán, transmitida por YouTube.

Luego, como todos los años, se realizó una vigilia en la Casa Histórica, donde se entonó el Himno Nacional con la presencia del gobernador de Tucumán, Juan Manzur, junto a un reducido grupo de autoridades del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, entre otros.

Acto virtual

Antes de comenzar su discurso, Fernández dio paso a un video que compiló a varios chicos del país leyendo el Acta de la Independencia, con algunas versiones en quechua, wichí y guaraní.

Haciendo una comparación con quienes libraron este país, el presidente aseguró que estamos enfrentando tiempos difíciles pero que tenemos que ser como aquellos hombres, "debe ser el coraje lo que nos llene el alma, no la angustia". "Cada uno de nosotros es artífice de nuestro propio destino", resaltó y destacó la labor de Güemes.

"A siete meses de haber llegado al Gobierno, yo rescato algo que como país fuimos capaces de hacer. Estuvimos todos asediados por un virus que ponía en jaque a nuestros pueblos y todos, todos, estuvimos de acuerdo en que había que preservar la salud y la vida de la gente, antes que nada", puntualizó.

Con un sistema de salud de pié, "hoy estamos tranquilos porque hicimos lo correcto en cada rincón de la patria", manifestó.

La Argentina del mañana

"Esa Argentina a la que nos sometió la pandemia, dejó al descubierto lo mejor de nosotros", agregó.

"La idea de solidaridad, nos hace pensar en un mundo con más igualdad", aseveró y señaló la Argentina del mañana: "Todos unidos tenemos que construir la Argentina que viene. Porque lo que tenemos que entender, es que el odio y la división finalmente también nos dejó en el lugar que nos quedamos. Me duele ver el odio, venga de donde venga, porque el odio nos posterga, nos paraliza y nos pone en el peor lugar como seres humanos".

Por otro lado, señaló la gran crisis económica que ocasionó la pandemia: "Ya estamos trabajando en el futuro". Y agradeció principalmente al sindicalismo por "entender la fragilidad de estos tiempos".

"No es verdad que no tenemos futuro y menos cierto es que no tengamos ideas. Este presente nos permitió ver las cosas en su real dimensión y ya tenemos muy claro por qué nos pasaron cosas que nos pasaron, y por qué no podemos volver a repetir errores que cometimos en el pasado", puntualizó.

"Ninguna sociedad concreta su destino en el medio de insultos, en el medio de divisiones y fundamentalmente teniendo al odio como común denominador. Yo vine acá a terminar con los odiadores seriales y vine aquí a abrir los brazos para que todos nos unamos", expresó sobre el final.