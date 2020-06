Alberto Fernández: "En no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno"

El presidente Alberto Fernández encabezó en el mediodía de este jueves por videoconferencia, desde la residencia de Olivos, el acto de inauguración de la ampliación de la planta de generación termoeléctrica Genelba, de la empresa Pampa Energía, en la ciudad bonaerense de Marcos Paz.

La obra demandó una inversión de 350 millones de dólares y aportará 375 MW al sistema eléctrico nacional.

"Estoy contento de ver a empresarios que apostaron al país y por mucho que me critiquen, me pone contento que lo hagan capitales nacionales, porque no es menor que esos capitales hayan avanzado en la participación en la matriz energética, ya que así se ganó soberanía y desarrollo, sin depender de otros", señaló el presidente en su discurso.

Al destacar la inversión, Fernández consideró que "la Argentina se construye asociando el capital público con el capital privado" y luego fustigó: "Por eso uno se irrita cuando hacen mal uso de los créditos y dejan deudas en el Banco Nación y quiebran sus empresas, pero no es el caso de Pampa".



También consideró que "en no mucho tiempo más la economía va a funcionar a pleno" y contó que con los primeros que habló en el inicio de la pandemia para que no haya aumentos de tarifas de luz, fue con los directivos de Pampa Energía "y ellos apoyaron" la iniciativa.

La incorporación de una nueva turbina de gas y el cierre del segundo ciclo combinado convirtieron a Genelba en la planta eléctrica más grande y moderna del país, con 1237 MW de potencia, alcanzando el 7 por ciento de la generación de energía nacional y brindando su acceso a un estimado de 2,5 millones de hogares.

El ciclo combinado tiene la ventaja de generar mayor cantidad de electricidad, sin consumir más combustible, ya que la turbina de vapor es alimentada por los gases que emanan de las turbinas de gas. Este proceso aumenta considerablemente su eficiencia y contribuye al mayor cuidado del medio ambiente.