Alberto: "Seguiremos haciendo lo que debemos hacer"

En el marco de la entrega de casi 700 mil netbooks para alumnos secundarios de la Provincia de Buenos Aires, en Ezeiza, y luego de conocerse el fallo de la Corte Suprema de Justicia en favor del Gobierno de la ciudad de Buenos Aires por las clases presenciales, el presidente Alberto Fernández consideró que hay “un virus que el ojo humano no ve, pero que nos ataca de un modo impiadoso, a la salud y a la economía".

"Todo lo que hacemos es para cuidar la salud de los argentinos y las argentinas y contra eso, dicten las sentencias que quieran, pero vamos a seguir haciendo lo que tenemos que hacer”. Y agregó: "No saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho, convertido en sentencias".

La decisión de la Corte Suprema que respaldó a la Ciudad en el conflicto con el Gobierno por las clases presenciales, el presidente Alberto Fernández aseguró: “Estamos en un tiempo muy difícil, donde la pandemia no nos da respiro" , indicó el primer mandatario en el lanzamiento del Plan Juana Manso de entrega de notebooks a estudiantes del colegio secundario.

Durante el acto que compartió con con el ministro de Educación, Nicolás Trotta, y el gobernador bonaerense, Axel Kicillof, en la planta de la firma BGH en el partido de Ezeiza Fernández se definió como “un hombre que ama y reivindica el Estado de derecho” pero remarcó que se siente “muy apenado” por lo que a su criterio ocurre en la Justicia.

“Como hace más de 30 años que enseño derecho en la Ciudad de Buenos Aires, no saben lo que me apena ver la decrepitud del derecho convertido en sentencias. Deberemos luchar contra eso y estar más unidos que nunca para cuidarnos todos y todas”, sostuvo el jefe de Estado.

Y en clara referencia al fallo de la Corte, apuntó: “Es un tiempo donde hay virus que el ojo humano no ve y ataca la salud, la vida y la economía de los pueblos. Ese es el verdadero problema que tenemos. Lo que hacemos, lo hacemos para cuidar la salud de nuestra gente, contra eso, dicten las sentencias que quieran“, completó.

El fallo del máximo tribunal le dio la razón al planteo del jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, al reivindicar la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires incluso en el contexto de la pandemia.

De acuerdo con esta decisión el máximo tribunal concluyó que el artículo 2 del DNU 241/21 "violó la autonomía de la ciudad", al hacer referencia a esa norma, cuya aplicación finalizó el 30 de abril. Esto quiere decir que esta resolución no abarcaría el último DNU, pero si especifica los criterios con los que se deben llevar estas decisiones.

En este sentido, la decisión del fue el punto final para la lucha entre el Gobierno nacional y el Jefe de la Ciudad de Buenos Aires, Horacio Rodríguez Larreta por la disyuntiva de la presencialidad en las escuelas.

El texto menciona que "corresponde a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires -al igual que a las provincias- la atribución para decidir sobre los modos de promover y asegurar la educación de sus habitantes", consignó el fallo firmado en forma unánime pero con distintos argumentos.

Declaraciones de Cristina

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner aseguró hoy que “los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular ya no son como antaño”, al referirse al fallo de la Corte Suprema de Justicia que avaló el planteo del Ejecutivo porteño contra el DNU que suspendió las clases presenciales en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) y reivindicó la "autonomía" del distrito.



“Hoy, la Corte acaba de decidir, en plena pandemia decretada por la OMS, emergencia sanitaria sancionada por el Congreso de la Nación y con más de 65.000 muertos en la Argentina, que el Poder Ejecutivo Nacional no tiene competencias para tomar medidas sanitarias”, dijo la vicepresidenta en un hilo publicado a través de su cuenta en Twitter.



“Ante este escenario, digo yo… para poder gobernar ¿No será mejor presentarse a concursar por un cargo de Juez al Consejo de la Magistratura o que un Presidente te proponga para Ministro de la Corte?”, se preguntó.



En esa línea, sentenció: “Sinceramente, está muy claro que los golpes contra las instituciones democráticas elegidas por el voto popular, ya no son como antaño”.



En la misma serie de tuits, la expresidenta destacó que “el 30 de abril, el Senado de la Nación fue notificado de una insólita e inédita resolución por la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de CABA”.



"Créase o no, en esa resolución se hacía lugar a una acción de… ¡Hábeas Corpus contra el Congreso de la Nación, intimándolo para que en 15 días sancione leyes! Ignorando no sólo la división de poderes, sino peor aún: ignorando lo que es un Hábeas Corpus”, manifestó.



También recordó que “ese mismo día, 30 de abril, la Cámara Contencioso Administrativa Federal, a pedido de Clarín, decidió suspender la vigencia del DNU que declaró como servicio público a la telefonía celular, internet y la televisión por cable. O sea…”.



En relación a esa resolución de la Cámara porteña, Cristina Kirchner le envió un mensaje directo a la sociedad: “Te van a poder aumentar el cable, internet y el celular, cuanto, como y cuando se les dé la gana. Como verás, el Poder Judicial es también tu problema”, remarcó.



La Corte Suprema de Justicia de la Nación falló hoy a favor del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires (GCBA) en la demanda contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 241/2021 que, como una de las medidas sanitarias para mitigar la expansión de la segunda ola de coronavirus, determinó la suspensión de las clases presenciales en el AMBA.



En su resolución, el máximo tribunal concluyó que “se violó la autonomía” de la Ciudad en el artículo 2 del DNU 241/2021, cuya vigencia finalizó el viernes último pero cuyo objeto fue prorrogado con otra norma, el DNU 287/2021, que dispuso que en las zonas bajo "alerta epidemiológica y sanitaria" por la pandemia de coronavirus, las clases sean dictadas "exclusivamente a distancia" en todos los niveles educativos hasta el próximo 21 de mayo.